WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống 2,5%

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/6 công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 xuống còn 2,5%, giảm so với mức 2,9% của năm 2025 và là tốc độ thấp nhất kể từ cuối năm 2019.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất từ thời Covid-19. Ảnh minh họa.

WB cho biết việc điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng xuất phát từ tác động của xung đột tại Trung Đông, khiến giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và chi phí vay vốn leo thang.

Báo cáo cảnh báo các rủi ro suy giảm vẫn ở mức đáng kể do các căng thẳng địa chính trị và biến động thị trường hàng hóa. Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài khiến giá dầu thô chạm mốc trung bình 115 USD/thùng, lạm phát toàn cầu có thể bị đẩy lên mức 4,4%, kéo tăng trưởng sụt giảm sâu hơn xuống còn 2,1%. Trong kịch bản tồi tệ nhất, khi cú sốc năng lượng làm tê liệt các thị trường tài chính, nền kinh tế thế giới có nguy cơ rơi tự do xuống mức tăng trưởng 1,3%.

Trước bối cảnh ảm đạm này, WB đã cắt giảm dự báo của 2/3 số quốc gia trên thế giới so với kỳ đánh giá hồi tháng 1. Trong đó, các nước vùng Vịnh chịu tác động nặng nề nhất khi tăng trưởng bị kéo tụt từ 3,9% năm 2025 xuống gần như bằng 0% vào năm 2026.

Sự giảm tốc cũng được ghi nhận rõ rệt tại các nền kinh tế lớn. Khu vực đồng Euro (Eurozone) dự kiến chỉ tăng trưởng 0,8% (giảm từ mức 1,4% của năm 2025). Nhật Bản giảm từ 1,1% xuống còn 0,7%. Trong khi đó, Mỹ tạm thời giữ nguyên mức dự báo 2,2% cho năm 2026, nhưng quỹ đạo các năm tiếp theo được dự báo sẽ giảm dần, lần lượt còn 2,1% vào năm 2027 và 2% vào năm 2028. Điểm sáng duy nhất thuộc về khu vực Nam Á với mức tăng trưởng dự kiến đạt 6,3%, tiếp tục dẫn đầu thế giới dù vẫn chậm lại so với mức 7% của năm ngoái.

Các nền kinh tế Trung Đông phụ thuộc xuất khẩu năng lượng đối mặt tác động đáng kể từ đà tăng trưởng chậm lại. Ảnh: Reuters.

Dù kinh tế toàn cầu được kỳ vọng sẽ phục hồi nhẹ lên mức 2,8% vào năm 2027, con số này vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập niên 2010. Để ngăn chặn đà suy thoái, WB nhấn mạnh tiến trình hành động chính sách quyết liệt từ các chính phủ là yếu tố sống còn. Ở cấp độ quốc tế, các quốc gia cần khẩn cấp bảo vệ an ninh năng lượng, lương thực và đẩy mạnh chuyển đổi xanh. Đối với nội lực từng quốc gia, ưu tiên hàng đầu lúc này là kiểm soát lạm phát, củng cố tính bền vững tài khóa và thúc đẩy tạo việc làm.

Thanh Giang