WB cảnh báo giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng mạnh trong năm 2026

Ngày 28/4, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá năng lượng toàn cầu có thể tăng khoảng 24% trong năm 2026, trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên thị trường, kéo theo nguy cơ gia tăng lạm phát và bất ổn kinh tế.

Trong báo cáo “Triển vọng thị trường hàng hóa” công bố ngày 28/4, WB nhận định giá năng lượng năm 2026 có thể lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Giá hàng hóa nói chung được dự báo tăng khoảng 16%, phản ánh tác động lan tỏa từ biến động năng lượng, phân bón và kim loại.

WB cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng cùng với gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 35% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu – đã gây ra cú sốc nguồn cung đáng kể. Trong kịch bản cơ sở, lưu lượng vận chuyển qua khu vực này có thể dần phục hồi vào cuối năm, song rủi ro vẫn nghiêng về khả năng giá tiếp tục tăng.

Giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình khoảng 86 USD/thùng trong năm 2026, tăng mạnh so với năm trước, và có thể tăng cao hơn nếu nguồn cung bị gián đoạn kéo dài.

Không chỉ năng lượng, giá phân bón cũng được dự báo tăng khoảng 31%, trong đó giá urê có thể tăng tới 60%, gây sức ép lên chi phí sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lương thực. WB cảnh báo điều này có thể làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực tại nhiều khu vực, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.

Bên cạnh đó, giá một số kim loại cơ bản như nhôm, đồng và thiếc được dự báo duy trì ở mức cao, trong khi kim loại quý có thể tăng mạnh do nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn.

Nhà kinh tế trưởng WB Indermit Gill nhận định tác động của các cú sốc hiện nay đang lan rộng theo nhiều tầng nấc, từ năng lượng sang lương thực và lạm phát, qua đó gia tăng áp lực đối với chính sách tiền tệ và chi phí vay nợ.

Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng giá hàng hóa sẽ tiếp tục tạo sức ép lên lạm phát toàn cầu và làm gia tăng thách thức đối với các nền kinh tế trong việc duy trì ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.