WB: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 giữ ổn định, nhưng động lực suy yếu

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định kinh tế toàn cầu đang cho thấy sức chống chịu tốt hơn dự báo, với tăng trưởng GDP năm 2026 được điều chỉnh tăng nhẹ so với các ước tính trước đó, bất chấp tác động từ căng thẳng thương mại và thuế quan. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo đà tăng trưởng hiện nay vẫn thiếu động lực dài hạn và chưa đủ mạnh để giúp giảm nghèo cùng cực trên phạm vi toàn cầu.

Hình ảnh trụ sở Ngân hàng Thế giới tại Washington. Ảnh: ACN.

Theo báo cáo bán niên Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 13/1, tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến đạt 2,6% trong năm 2026, giảm nhẹ so với mức 2,7% của năm 2025, trước khi phục hồi lên 2,7% vào năm 2027. So với dự báo hồi tháng 6/2025, ước tính tăng trưởng năm 2026 đã được nâng thêm 0,2 điểm phần trăm, trong khi tăng trưởng năm 2025 cao hơn 0,4 điểm phần trăm.

Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng hai phần ba mức điều chỉnh tăng xuất phát từ triển vọng tích cực hơn của kinh tế Mỹ, bất chấp các gián đoạn thương mại liên quan đến thuế quan. Theo dự báo, GDP của Mỹ sẽ tăng 2,2% trong năm 2026, so với 2,1% của năm 2025, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Báo cáo cho biết việc doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh nhập khẩu từ sớm trong năm 2025 nhằm tránh thuế quan đã phần nào kìm hãm tăng trưởng trong ngắn hạn. Sang năm 2026, các ưu đãi thuế lớn hơn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động kinh tế, dù tác động tiêu cực của thuế quan đối với đầu tư và tiêu dùng vẫn hiện hữu.

Tuy vậy, Ngân hàng Thế giới cảnh báo nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, thập niên 2020 có thể trở thành giai đoạn tăng trưởng yếu nhất của kinh tế toàn cầu kể từ thập niên 1960. Mức tăng này được đánh giá là chưa đủ để ngăn chặn tình trạng trì trệ kinh tế và thất nghiệp kéo dài tại nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tăng trưởng được dự báo giảm xuống 4,0% trong năm 2026, từ mức 4,2% của năm 2025, dù các con số này đều được điều chỉnh tăng nhẹ so với dự báo trước đó. Nếu loại trừ Trung Quốc, tăng trưởng của nhóm này dự kiến đạt 3,7% trong năm 2026, không thay đổi so với năm trước.

Riêng Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế được dự báo chậm lại còn 4,4% trong năm 2026, từ mức 4,9% của năm 2025. Dù vậy, triển vọng đã được cải thiện nhờ các biện pháp kích thích tài khóa và việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ.

Tại Khu vực đồng euro, tăng trưởng kinh tế được dự báo giảm xuống 0,9% trong năm 2026, do tác động từ thuế quan của Mỹ, trước khi phục hồi lên 1,2% vào năm 2027 nhờ chi tiêu quốc phòng gia tăng. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,8% trong năm 2026 và giữ nguyên mức này trong năm 2027, trong bối cảnh tiêu dùng và đầu tư chậm lại sau giai đoạn đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ để tránh các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Ngân hàng Thế giới kết luận rằng, dù kinh tế toàn cầu đang thể hiện khả năng chống chịu nhất định trước các cú sốc chính sách và thương mại, việc thiếu động lực tăng trưởng bền vững có thể tiếp tục làm gia tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển trong những năm tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.