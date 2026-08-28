Washingtion - Ottawa leo thang căng thẳng, Mỹ đổi tên hồ Ontario thành 'Hồ America'

Quan hệ giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đơn phương đổi tên hồ Ontario, vùng nước chung thuộc hệ thống Ngũ Đại Hồ giữa hai nước thành “Hồ America” (Lake America).

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Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “Hồ America”. Ảnh: People Magazine.

Tại Phòng Bầu dục ngày 27/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắc lệnh đổi tên có hiệu lực ngay lập tức. Sắc lệnh mới của nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, hồ Ontario có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử, thương mại, giao thông, quốc phòng và nền kinh tế Mỹ. Văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong bảo vệ hệ thống Ngũ Đại Hồ, trong đó lực lượng Tuần duyên Mỹ cung cấp phần lớn tàu phá băng phục vụ hoạt động hàng hải tại khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước bùng phát sau khi các cuộc đàm phán thất bại. Ông Trump đã quyết định áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada, đồng thời chỉ trích thái độ ứng xử của phía Canada trong các thỏa thuận song phương. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quyết định đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh America” hồi đầu năm 2025, coi đây là một phần trong các điều chỉnh mang tính chiến lược của Washington.

Quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ đã lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính giới Canada. Phản ứng trước động thái trên, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định người dân nước này sẽ luôn duy trì tên gọi lịch sử là hồ Ontario.

Bản đồ hồ Ontario ở biên giới Mỹ-Canada, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ thành “hồ America”. Ảnh: Geo news.

Ông Carney nhấn mạnh tên gọi Ontario có ý nghĩa là “vùng hồ đẹp và rộng lớn”, sở hữu lịch sử hơn 400 năm, lâu đời hơn cả thời điểm thành lập của cả hai quốc gia. Thủ tướng Carney tuyên bố dù có những thay đổi từ phía chính sách ngoại giao hay thương mại của Washington, vùng nước này đối với Canada “hôm nay là như vậy và mãi mãi vẫn sẽ như vậy”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne mô tả các biện pháp trừng phạt kinh tế và động thái mới từ phía Mỹ là thách thức chưa từng có, đồng thời khẳng định Ottawa sẽ đáp trả bằng các mức thuế đối ứng từ 15% đến 50% để bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ vững sự đoàn kết trong nước.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Wion, CCTV.