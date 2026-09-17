Ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo vùng Vịnh bàn về "ngày tiếp theo" sau xung đột Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ gặp lãnh đạo hoặc ngoại trưởng các nước vùng Vịnh bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới để thảo luận về các bước tiếp theo liên quan đến xung đột với Iran. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran trở lại đàm phán, đồng thời thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz.

Theo Axios ngày 16/9 dẫn 3 nguồn thạo tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp lãnh đạo hoặc ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại New York vào ngày 22/9 để thảo luận về những bước đi tiếp theo liên quan đến xung đột với Iran.

Cuộc gặp dự kiến tập trung vào các đề xuất của Mỹ về chiến lược sau xung đột, trong bối cảnh Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền đang xây dựng kế hoạch cho giai đoạn “ngày tiếp theo”. Theo Axios, kế hoạch này dự kiến được hoàn tất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên. Một nguồn tin cho biết cuộc gặp có thể được mở rộng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo khác.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Trump cho biết ông hy vọng xung đột với Iran đang tiến gần đến hồi kết và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận với Washington. Khi đến bang North Carolina ngày 16/9, ông Trump nói: “Hy vọng chúng ta đang tiến gần đến hồi kết của cuộc xung đột. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào”.

Trong khi đó, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 16/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tham vấn tại Trung Quốc diễn ra “thành công”. Ông cho rằng những quyết định được đưa ra ở thời điểm hiện nay sẽ định hình cán cân chiến lược của khu vực và có những hệ quả lâu dài, đồng thời đánh giá 4 đề xuất hòa bình của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những nội dung then chốt. Ông Araghchi cho biết Iran không muốn xung đột tiếp diễn và hy vọng trở lại con đường ngoại giao.

Về phần mình, ông Vương Nghị kêu gọi Iran và Mỹ trở lại thỏa thuận Islamabad và khôi phục cơ chế đàm phán. Trung Quốc cũng ủng hộ đối thoại giữa Iran và các nước Arab vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi mở lại eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất.

Bích Hồng