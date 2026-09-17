Ukraine dự kiến dành 110 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

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Ukraine dự kiến dành 4,89 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 110 tỷ USD) cho quốc phòng năm 2027, tăng 12% so với dự toán năm 2026 và chiếm khoảng 2/3 tổng chi ngân sách, trong bối cảnh chi phí cho xung đột gia tăng và Kyiv cần hơn 52 tỷ USD hỗ trợ tài chính quốc tế. Dự thảo ngân sách được trình Quốc hội ngày 16/9, với tổng chi 7,27 nghìn tỷ hryvnia và thu ngân sách khoảng 5,6 nghìn tỷ hryvnia.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine Roksolana Pidlasa cho biết đây là dự toán ngân sách thứ 6 kể từ khi xung đột bùng phát trên quy mô lớn và chi phí cho xung đột tiếp tục tăng. Theo bà, chi phí trung bình mỗi ngày đã tăng từ 116 triệu USD năm 2022 lên khoảng 190 triệu USD trong năm 2026, trong khi nguồn thu ngân sách không tăng tương ứng.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết nước này cần hơn 52 tỷ USD hỗ trợ tài chính quốc tế trong năm 2027. Các đối tác đã cam kết khoảng 20 tỷ USD, trong khi Kyiv tiếp tục đàm phán để huy động phần còn lại. Ông Marchenko cho rằng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại các nước châu Âu có thể trở thành một trong những nguồn tài chính để bù đắp thâm hụt ngân sách Ukraine trong năm tới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, tình hình tài chính của nước này trở nên khó khăn hơn trong năm nay do các cuộc tập kích của Nga nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng gia tăng, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Trong khi đó, nhu cầu chi cho lực lượng vũ trang, bao gồm tiền lương quân nhân và mở rộng sản xuất vũ khí, tiếp tục tăng. Ukraine ước tính khoản thiếu hụt chưa được bố trí cho chi quốc phòng trong năm 2026 vào khoảng 27 tỷ USD.

Kể từ khi xung đột bùng phát trên quy mô lớn, các đối tác nước ngoài đã cung cấp khoảng 198 tỷ USD hỗ trợ ngân sách cho Ukraine, trong đó Liên minh châu Âu (EU) là bên đóng góp lớn nhất. Kyiv cho biết để duy trì nguồn hỗ trợ ổn định, nước này cần tiếp tục thực hiện các cải cách về thuế, quản trị và đáp ứng các điều kiện tài chính, ngân sách.

Ngày 16/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về thuế đối với hàng hóa gửi qua đường bưu điện quốc tế. Theo Bộ trưởng Marchenko, đây là một trong những bước nhằm đáp ứng các điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và EU. Dự thảo ngân sách sẽ tiếp tục được Quốc hội Ukraine xem xét. Các nghị sĩ có thời hạn đến ngày 1/10 để đề xuất sửa đổi, trước khi ngân sách được dự kiến thông qua qua 3 vòng trước ngày 1/12.

Thanh Hằng