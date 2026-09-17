Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Israel và Ma - rốc nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao tại cuộc gặp ba bên với Mỹ ở New York

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Israel và Ma-rốc mới đây nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ ngoại giao, hướng tới nâng cơ quan đại diện của hai nước lên cấp đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ, trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên với Mỹ tại New York.

Israel và Ma - rốc nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao tại cuộc gặp ba bên với Mỹ ở New York

Tin liên quan:

Israel và Ma-rốc mới đây nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ ngoại giao, hướng tới nâng cơ quan đại diện của hai nước lên cấp đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ, trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên với Mỹ tại New York.

Israel và Ma - rốc nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao tại cuộc gặp ba bên với Mỹ ở New York

Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar, Ngoại trưởng Ma-rốc Nasser Bourita và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz, diễn ra một ngày sau kỷ niệm 6 năm ký kết Hiệp định Abraham.

Ngoại trưởng Sa’ar nhấn mạnh: “Tình hữu nghị giữa nhân dân Ma-rốc và người Do Thái có cội nguồn sâu sắc và lịch sử phong phú. Bản tuyên bố chúng ta ký hôm nay đề ra những cách thức thiết thực nhằm nâng cấp quan hệ Israel-Ma-rốc vì lợi ích của nhân dân hai nước và chúng ta sẽ nỗ lực triển khai”.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, hai nước nhất trí tăng cường quan hệ ngoại giao, trong đó cơ quan đại diện của mỗi bên sẽ được nâng cấp thành đại sứ quán và hai nước sẽ bổ nhiệm đại sứ. Tuy nhiên, Israel và Ma-rốc chưa công bố thời điểm cụ thể triển khai việc này.

Trong tuyên bố chung do phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc công bố, phía Mỹ đánh giá việc Israel và Ma-rốc tăng cường quan hệ hữu nghị phù hợp với lợi ích của hai nước và có thể góp phần thúc đẩy hòa bình. Israel và Ma-rốc từng đưa ra thông báo tương tự vào tháng 6/2022, trong chuyến thăm Ma-rốc của Ngoại trưởng Israel khi đó Yair Lapid.

Về kinh tế, hai nước nhất trí hoàn tất các thỏa thuận về bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần vào cuối năm 2026, qua đó tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng các chuyến bay giữa Israel và Ma-rốc, trong đó có các chuyến do các hãng hàng không Ma-rốc khai thác, dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Ngoài ra, hai nước dự kiến tiến hành các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau trong những tháng tới.

Israel và Ma-rốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian. Cùng năm, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thiết lập quan hệ với Israel, trong khi Sudan nhất trí bình thường hóa quan hệ với Israel.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Israel #Quan hệ ngoại giao #Các tiểu vương quốc arab thống nhất #nâng cấp #Ngoại trưởng #Đại sứ quán

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bà Kim Yo - Jong: Vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược”

Bà Kim Yo - Jong: Vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/9, bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược bằng bất cứ điều gì”. Tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải...
Ukraine dự kiến dành 110 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

Ukraine dự kiến dành 110 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ukraine dự kiến dành 4,89 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 110 tỷ USD) cho quốc phòng năm 2027, tăng 12% so với dự toán năm 2026 và chiếm khoảng 2/3 tổng chi ngân sách, trong bối cảnh chi phí cho xung đột gia tăng và Kyiv cần hơn 52 tỷ USD hỗ trợ tài chính...
Cuba phát hành tiền giấy mệnh giá 10.000 và 20.000 peso

Cuba phát hành tiền giấy mệnh giá 10.000 và 20.000 peso

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) vừa đưa vào lưu thông hai loại tiền giấy mới mệnh giá 10.000 và 20.000 peso, nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền mặt và điều chỉnh hệ thống mệnh giá phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh