Israel và Ma - rốc nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao tại cuộc gặp ba bên với Mỹ ở New York

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Israel và Ma-rốc mới đây nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ ngoại giao, hướng tới nâng cơ quan đại diện của hai nước lên cấp đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ, trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên với Mỹ tại New York.

Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar, Ngoại trưởng Ma-rốc Nasser Bourita và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz, diễn ra một ngày sau kỷ niệm 6 năm ký kết Hiệp định Abraham.

Ngoại trưởng Sa’ar nhấn mạnh: “Tình hữu nghị giữa nhân dân Ma-rốc và người Do Thái có cội nguồn sâu sắc và lịch sử phong phú. Bản tuyên bố chúng ta ký hôm nay đề ra những cách thức thiết thực nhằm nâng cấp quan hệ Israel-Ma-rốc vì lợi ích của nhân dân hai nước và chúng ta sẽ nỗ lực triển khai”.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, hai nước nhất trí tăng cường quan hệ ngoại giao, trong đó cơ quan đại diện của mỗi bên sẽ được nâng cấp thành đại sứ quán và hai nước sẽ bổ nhiệm đại sứ. Tuy nhiên, Israel và Ma-rốc chưa công bố thời điểm cụ thể triển khai việc này.

Trong tuyên bố chung do phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc công bố, phía Mỹ đánh giá việc Israel và Ma-rốc tăng cường quan hệ hữu nghị phù hợp với lợi ích của hai nước và có thể góp phần thúc đẩy hòa bình. Israel và Ma-rốc từng đưa ra thông báo tương tự vào tháng 6/2022, trong chuyến thăm Ma-rốc của Ngoại trưởng Israel khi đó Yair Lapid.

Về kinh tế, hai nước nhất trí hoàn tất các thỏa thuận về bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần vào cuối năm 2026, qua đó tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng các chuyến bay giữa Israel và Ma-rốc, trong đó có các chuyến do các hãng hàng không Ma-rốc khai thác, dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Ngoài ra, hai nước dự kiến tiến hành các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau trong những tháng tới.

Israel và Ma-rốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian. Cùng năm, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thiết lập quan hệ với Israel, trong khi Sudan nhất trí bình thường hóa quan hệ với Israel.

Thanh Hằng