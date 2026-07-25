Canada khánh thành cầu Gordie Howe giữa leo thang căng thẳng thuế quan với Mỹ

Canada tổ chức lễ khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe nối thành phố Windsor (tỉnh Ontario) với thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ), song không có sự tham dự của các quan chức Mỹ, trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng vì các tranh chấp thương mại và bất đồng về việc phân chia doanh thu từ cây cầu.

Từ trái sang phải: Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford, Đại sứ Canada tại Mỹ Mark Wiseman, Bộ trưởng Nhà ở và Cơ sở hạ tầng Canada Gregor Robertson và Thị trưởng Windsor Drew Dilkens tại lễ cắt băng khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe ở Windsor, Canada, ngày 24/7/2026. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Canada đã hủy kế hoạch tổ chức lễ cắt băng khánh thành chung với phía Mỹ. Thay vào đó, buổi lễ chỉ diễn ra với sự tham dự của các quan chức Canada, đại diện gia đình huyền thoại khúc côn cầu Gordie Howe - người được đặt tên cho cây cầu, cùng các khách mời trong nước. Cây cầu sẽ chính thức mở cửa cho phương tiện lưu thông từ ngày 27/7.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 24/7, Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho rằng các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã khiến quan hệ Canada - Mỹ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cây cầu Gordie Howe là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.

Ông Ford nói: “Người dân Canada và Mỹ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi hai nước hợp tác thay vì đối đầu”, đồng thời khẳng định Ontario sẽ bảo vệ các lợi ích của mình trong quan hệ với Mỹ.

Quốc kỳ Canada tung bay gần cầu quốc tế Gordie Howe nối Windsor (Canada) và Detroit (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Việc khánh thành cây cầu - vốn được kỳ vọng là biểu tượng mới của quan hệ hợp tác Canada - Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước gặp nhiều trở ngại. Trước đó, ngày 21/7, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada, trong khi khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Canada hiện phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Cầu Gordie Howe có tổng vốn đầu tư khoảng 4,7 tỷ USD, do Canada tài trợ toàn bộ và được khởi công từ năm 2018. Công trình được xây dựng nhằm giảm tải cho cầu Ambassador hiện nay, tuyến kết nối thương mại quan trọng bắc qua sông Detroit giữa hai nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không có vấn đề gì” với việc Canada không mời Mỹ tham dự lễ khánh thành. Ông đồng thời khẳng định thỏa thuận ban đầu về dự án đã được sửa đổi và theo đó Mỹ sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ cây cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.