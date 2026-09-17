Houthi bắn hạ tiêm kích F-15, tiếp tục tấn công bằng tên lửa và UAV vào Saudi Arabia

Căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục leo thang, khi Houthi tuyên bố bắn hạ một tiêm kích F-15 của Saudi Arabia, đồng thời tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree ngày 16/9 cho biết lực lượng này đã bắn hạ một máy bay F-15 của Saudi Arabia khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự tại tỉnh Marib, miền Trung Yemen. Houthi công bố video cho thấy các mảnh vỡ của một máy bay rơi xuống mặt đất, trong đó có phần đuôi mang hình quốc kỳ Saudi Arabia. Tuy nhiên, hãng Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm quay video, trong khi Saudi Arabia cũng chưa xác nhận thông tin máy bay bị bắn hạ.

Người phát ngôn Yahya Saree cũng cáo buộc các máy bay F-15 và Typhoon của Saudi Arabia đã tiến hành hơn 450 cuộc không kích trong tuần qua, nhằm vào các tỉnh Taiz, Lahj, Al Jawf, Hajjah, Marib, Saada và Al Bayda.

Houthi đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ và căn cứ không quân Khamis Mushait ở miền Nam nước này. Lực lượng này cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu đã gây cháy lớn.

Những diễn biến trên xảy ra sau khi Saudi Arabia tuyên bố đánh chặn một máy bay không người lái của Houthi gần Mecca và cáo buộc lực lượng này tìm cách tấn công thành phố linh thiêng.

Trong bối cảnh giao tranh gia tăng, các nỗ lực ngoại giao vẫn được tiến hành. Theo các nguồn tin, quan chức Mỹ cuối tuần qua đã gặp đại diện Houthi tại Muscat, Oman, nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Houthi từ năm 2025 và ngăn các cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ và tàu thương mại.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 16/9 cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng Yemen không thể được giải quyết chỉ bằng hành động quân sự và kêu gọi các bên mở đường cho đàm phán nghiêm túc, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực eo biển Bab al-Mandab.

Ngọc Liên