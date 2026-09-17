Bà Kim Yo - Jong: Vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược”

Ngày 17/9, bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược bằng bất cứ điều gì”. Tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải trong bối cảnh Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang diễn ra tại Vienna, Áo.

Theo bà Kim Yo-jong, những lời kêu gọi phi hạt nhân hóa Triều Tiên được đưa ra tại hội nghị IAEA sẽ không tác động đến quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia. Bà cho rằng dù các lực lượng đối địch phủ nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên, “thực tế” về việc vị thế này đã được xác lập cả trên phương diện vật chất và pháp lý cũng không thể thay đổi.

Bà Kim Yo-jong cũng cho rằng năng lực hạt nhân của Triều Tiên góp phần ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ những lợi ích mà nước này coi là cốt lõi.

Trước đó, tại Hội nghị Đại hội đồng IAEA, các nước Hàn Quốc và châu Âu đã kêu gọi Triều Tiên tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. IAEA cũng kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, chấm dứt các chương trình hạt nhân hiện có theo cách thức đầy đủ và có thể kiểm chứng, đồng thời tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang Il cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì vị thế quốc gia hạt nhân. Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 về an ninh ở Trung Quốc, ông Kim Kang Il cho biết vị thế cường quốc hạt nhân được ghi nhận trong hiến pháp Triều Tiên là “ranh giới tuyệt đối và không thể đảo ngược”.

Theo quan chức này, Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực dựa trên các nguyên tắc bảo đảm an ninh và cùng tồn tại hòa bình.

Ông Kim Kang Il cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang từng bước gia tăng năng lực liên quan đến chiến tranh hạt nhân, cho rằng điều này tạo thêm lý do để Bình Nhưỡng xây dựng “lá chắn hạt nhân mạnh”. Ông khẳng định chiến lược hạt nhân của Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở đánh giá các mối đe dọa an ninh hiện hữu và tiềm tàng đối với nước này.

Bích Hồng