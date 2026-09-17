Tướng Mỹ: Chiến trường hiện đại trải dài từ đáy biển đến không gian

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine cho rằng quân đội nước này cần khẩn trương thích ứng để có khả năng tác chiến trong các môi trường tranh chấp trải dài từ đáy biển đến khu vực không gian quanh Mặt Trăng.

Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng ở bang Maryland ngày 16/9, Tướng Caine nhấn mạnh chiến trường hiện đại đã mở rộng “từ đáy biển đến không gian cận Mặt Trăng”. Theo ông, các cuộc xung đột trong tương lai có thể làm thay đổi những giả định lâu nay về các tuyến hậu cần an toàn, khu vực hậu phương không bị đe dọa và khả năng tiếp tế thuận lợi.

Tướng Caine cảnh báo các lực lượng tiền tuyến có thể phải đối mặt với hệ thống tự động, tác chiến gây nhiễu trên nhiều dải tần và hoạt động giám sát theo thời gian thực. Ông cho rằng lợi thế trong các cuộc xung đột tương lai sẽ thuộc về bên có khả năng phát hiện, phân tích, ra quyết định và hành động nhanh hơn, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ phát triển cơ cấu lực lượng linh hoạt, kết hợp nhiều loại năng lực tác chiến.

Tướng Caine đồng thời nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực mạng đang làm thay đổi nhanh chóng các phương thức tác chiến. Ông dẫn trường hợp một phương tiện tự hành được điều khiển bằng AI đã tham gia cứu hai quân nhân Mỹ sau khi trực thăng tấn công Apache gặp nạn ngoài khơi Oman hồi tháng 6. Theo ông, những diễn biến này cho thấy công nghệ đang nhanh chóng làm thay đổi đặc điểm của chiến tranh, từ khu vực eo biển Hormuz đến các chiến trường hiện nay.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu công khai xác nhận Lực lượng Vũ trụ nước này đang triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, được cho là nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hành động thù địch. Tuy nhiên, ông Meink không công bố chi tiết về loại vũ khí hoặc khả năng cụ thể của các hệ thống này.

Trung Quốc và Nga ngay sau đó đã bày tỏ phản đối, cho rằng Mỹ không nên biến không gian thành “khu vực chiến tranh” và kêu gọi Washington chấm dứt việc mở rộng năng lực quân sự trên quỹ đạo.

Ngọc Liên