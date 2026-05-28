Vụ sập mỏ đá khiến 3 người tử vong: Khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ doanh nghiệp

Liên quan tới vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong ngày 20/5 tại xã Cẩm Tú, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa - chủ doanh nghiệp về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Ngày 20/5/2026, tại mỏ đá thôn Quý Long, xã Cẩm Tú xảy ra vụ sạt lở khiến 3 nạn nhân đang lao động bị vùi lấp và tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mỏ khai thác đá tại thôn Quý Long, xã Cẩm Tú - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thuộc quản lý của Công ty TNHH Anh Tuấn (địa chỉ 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) với diện tích khai thác là 10.000m2.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại thôn Án Đình, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Để tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản, Lưu Văn Hải đã thuê anh Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988 và Lò Văn Quý, sinh năm 1990, đều cư trú tại bản Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Lưu Văn Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác đá theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí khai thác, Lưu Văn Hải chỉ đạo Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo, dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, từ cuối tháng 3/2026, Lưu Văn Hải chỉ đạo các công nhân Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông.

Để tiết kiệm chi phí, Hải đã chỉ đạo 3 người khoan đá nhồi mìn cách chân núi từ 5 - 7m, mục đích để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch), sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15m để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi.

Khoảng 13 giờ ngày 20/5, để tiện cho việc nghiền đá, Lưu Văn Hải chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Căn cứ các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Hải về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Tuyết Hạnh