Thông tư 50/2025/TT-BCT: Người dân vẫn được đổ xăng E5RON92 đến hết ngày 31/12/2030

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống như sau:

Từ ngày 1/6, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc.

Điều 4. Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống

Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, căn cứ theo tình hình thực tế về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung, cầu, giá cả và những biến động khác có liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, bổ sung chủng loại mặt hàng xăng kinh doanh trên thị trường phù hợp để đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc sử dụng điêzen sinh học B5, B10 cho động cơ điêzen, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, pha chế, kinh doanh và sử dụng điêzen sinh học B5, B10.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026 xăng không chì (xăng truyền thống) tiêu chuẩn trên thị trường bắt buộc phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đây là quy định áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh, đơn vị sản xuất, phối trộn và pha chế xăng dầu. Tức là các cây xăng phải chuyển đổi sang cung cấp xăng sinh học theo lộ trình chứ không phải là quy định xử phạt người dân nếu không đổ xăng E10.

Đối với Xăng E5 RON 92 thì theo lộ trình thì vẫn tiếp tục được duy trì sản xuất, phối trộn và lưu hành trên thị trường đến hết ngày 31/12/2030. Do đó, người dân vẫn có thể đổ xăng E5 RON 92 bình thường nếu cây xăng có bán.

LP