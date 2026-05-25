Tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đá xã Cẩm Tú sau vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong

LP (Nguồn UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 9363/UBND-CNXDKH ngày 22/5/2026 về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn sau vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất, đá khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn thuộc địa bàn xã Cẩm Tú.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 7835/SNNMT -ĐCKS ngày 21/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Tú (khu vực mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác theo Giấy phép số 74/GP-UBND ngày 09/02/2015) để phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan trong công tác điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ngày 20/5/2026 và thực hiện kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại khu vực mỏ của đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9215/UBND-CNXDKH ngày 20/5/2026. Sau khi có kết luận về nguyên nhân xảy ra tai nạn và kết quả kiểm tra toàn diện khu vực mỏ, Công ty TNHH Anh Tuấn khẩn trương khắc phục các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được xem xét việc khai thác trở lại.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp, cung cấp kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nêu trên về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hoặc tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền quy định.

Giao UBND xã Cẩm Tú theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá nêu trên trong quá trình tạm dừng hoạt động; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền quy định.

Trước đó, vào vào khoảng 17 giờ ngày 20/5, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Theo đó, trong quá trình lao động tại chân núi đá nêu trên, các công nhân gồm các ông: Lò Văn Thời, Lò Văn Quý và Hoàng Văn Ngay, cùng trú tại tỉnh Lào Cai, bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp. Hậu quả làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, đến 8 giờ 23 phút ngày 21/5 mới tìm thấy các nạn nhân.

