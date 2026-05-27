Giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới

Xã Pù Nhi là địa bàn vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới dài hơn 15km giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Với 2 đường mòn và 3 cột mốc biên giới trên tổng diện tích 65km2, đây là khu vực các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Công an xã Pù Nhi thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Trước tình hình này, Công an xã Pù Nhi đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, công an xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ theo hướng chủ động, toàn diện, bám sát địa bàn, bám dân. Không chỉ dừng lại ở việc rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý, lực lượng công an xã còn thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình theo từng thời điểm, từng lĩnh vực, qua đó nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh phức tạp về ANTT. Đặc biệt, công tác nắm hộ, nắm người, nắm di biến động được thực hiện một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, lực lượng công an xã không chỉ quản lý chặt mà còn chủ động tiếp cận, giáo dục, răn đe, kết hợp với gia đình và các tổ chức đoàn thể để phòng ngừa từ gốc, hạn chế thấp nhất điều kiện phát sinh tội phạm.

Xã Na Mèo có đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở và có cửa khẩu quốc tế Na Mèo nên được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Để giữ vững ANTT, công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân thông qua việc lồng ghép tại các buổi họp bản. Trong đó, tập trung nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để Nhân dân biết, đề cao cảnh giác và phòng ngừa. Cùng với đó, công an xã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các bản thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại các bản; chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng bản để có phương án giải quyết kịp thời. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, Công an xã Na Mèo đã chủ trì, phối hợp với lực lượng biên phòng bắt, khởi tố 3 vụ/6 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 0,421 gam heroin và 16 viên ma túy tổng hợp...

Thanh Hóa là tỉnh có 213,6km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), có một cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia cùng hàng trăm đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Thời gian qua, tình hình ANTT trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư phân tán, đây vẫn là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu và các loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, công an các xã giáp biên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú nói riêng. Nhận diện phương thức, thủ đoạn và hậu quả của các loại tội phạm; đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác vi phạm. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng biên giới, cửa khẩu.

Bằng nhiều giải pháp và hoạt động thiết thực, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã khu vực biên giới luôn được giữ vững; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được kiểm soát. Thời gian tới, lực lượng công an các xã khu vực biên giới tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng biên phòng, các tổ chức đoàn thể xã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh vùng biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương