Khởi tố 2 vụ án, 2 bị can buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa liên tiếp khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành) về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành) tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Dù được “quảng cáo” là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như “hàng cao cấp”, “full box”, “xả kho”, “hàng hiệu giá ưu đãi”... thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiền về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính... mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được đóng gói, phân loại sẵn để phục vụ việc giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ quá trình điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hiền khai báo, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền đã thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời. Để che giấu hoạt động vi phạm, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo. Việc giao nhận hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tổng tang vật thu giữ ở 2 vụ án là trên 4.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 17/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra cửa hàng “Nam Vũ Luxury” tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ, phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đều biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Ước tính tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường của các đối tượng lên tới trên 30 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Tuyết Hạnh