Mường Lý quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lý đã triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBDGPL).

Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông bán trú THCS Mường Lý.

Là xã vùng cao, Mường Lý có 1.035 hộ dân, với 5.655 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 9 bản người Mông, còn lại 6 bản người Thái, người Mường và một số ít người dân tộc khác. Cả 15 bản đều thuộc diện khó khăn, địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông cách trở. Cùng với đó, trình độ dân trí của người dân còn thấp, không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ. Đó là những yếu tố khiến việc tuyên truyền, PBGDPL cho bà con nơi đây trở thành một bài toán không dễ giải.

Với tinh thần đưa kiến thức pháp luật đến từng người dân, Đảng ủy xã đã đưa nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL vào nghị quyết để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, duy trì hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên pháp luật; thường xuyên bổ sung và cập nhật các đầu sách pháp luật, các văn bản pháp luật mới ban hành tại tủ sách pháp luật ở xã, nhà văn hóa bản. Cùng với đó, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, công an xã, lực lượng kiểm lâm và các tổ chức đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương.

Ông Vàng A Giàng, công chức Văn phòng HĐND xã Mường Lý, phụ trách tư pháp - hộ tịch, cho biết: "Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã đã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL; nội dung, hình thức tuyên truyền được định hướng ngay từ đầu năm. Các kế hoạch, chương trình được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng bản".

Để công tác tuyên truyền thực sự mang lại hiệu quả, Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số, giàu kinh nghiệm, am hiểu phong tục, tập quán sinh hoạt địa phương, trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng như phát trên hệ thống truyền thanh, trình chiếu video, hình ảnh minh họa, phát các tờ rơi pháp luật tạo sự gần gũi, thu hút sự chú ý lắng nghe của người dân, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trước đây, khi người dân chưa được tuyên truyền PBGDPL, tình hình vi phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma túy, tảo hôn, di dịch cư tự do, phá rừng làm nương rẫy... Qua nhiều năm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2025 đến nay xã Mường Lý lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL được 7 cuộc, với 507 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, xã phối hợp với Trường THCS xã Mường Lý tổ chức nói chuyện trước cờ tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho hơn 200 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lý Quách Văn Tùng, cho biết: “Thời gian tới, xã Mường Lý tiếp tục tăng cường chỉ đạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về PBGDPL. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL theo hướng đa dạng hóa, nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch”.

Bài và ảnh: Tiến Đông