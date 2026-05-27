Danh sách nhóm ngành đào tạo được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179

Danh sách nhóm ngành đào tạo có các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng ban hành kèm theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP như sau:

Ngày 20/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Trong đó, Điều 2 Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng chính sách học bổng ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược bao gồm:

- Người học là công dân Việt Nam đang theo học hình thức đào tạo chính quy các chương trình đào tạo quy định tại Điều 3 Nghị định 179/2026/NĐ-CP, bao gồm: sinh viên chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ.

-Cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2025 số 125/2025/QH15, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thực hiện chính sách học bổng.

