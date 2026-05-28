Triệt phá đường dây vận hành “Bún Chả TV” phát sóng bóng đá lậu

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” để phát sóng trái phép các giải thể thao có bản quyền tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao nhằm che giấu hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để ẩn địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo để quản trị hệ thống và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa.

Việc thanh toán tiền công cho các thành viên được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua công tác nắm tình hình, từ tháng 2/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá quốc tế như Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều sự kiện thể thao khác đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập.

Các trận đấu được phát trực tiếp kèm bình luận tiếng Việt, giao diện đầu tư chuyên nghiệp nhằm tăng tương tác và giữ chân người xem. Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website còn cài cắm quảng cáo, điều hướng người dùng sang các trang cá cược trực tuyến để thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định một đối tượng trú tại Hà Nội giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.

Đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận chuyên trách như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán.

Các trưởng nhóm tiếp tục tuyển cộng tác viên qua mạng, giao việc trực tuyến nên phần lớn các đối tượng không biết nhau ngoài đời.

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, thiết bị truy cập và di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau. Toàn bộ hoạt động từ giao việc, trao đổi đến thanh toán đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Theo cơ quan Công an, hệ thống này vận hành khá chuyên nghiệp. Nhóm kỹ thuật đảm nhiệm duy trì đường truyền và hệ thống phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn đường link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận các trận đấu nhằm thu hút người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ tăng lượng truy cập cho website.

Nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và việc điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến. Trong nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện các nội dung nhận định “kèo,” dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược. Theo điều tra, các đối tượng tham gia được trả thù lao cao, riêng nhóm bình luận viên có thu nhập từ 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban Chuyên án phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ. Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng và phần mềm phục vụ hoạt động phát sóng trái phép.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225, Bộ luật Hình sự. Đến nay, 10 đối tượng trong đường dây đã bị khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN