Võ sĩ Jujitsu Thanh Trúc tỏa sáng với 5 huy chương vàng thế giới

Tại Giải Jujitsu vô địch và vô địch trẻ thế giới 2025 được tổ chức tại Thái Lan, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa) đã lập nên dấu ấn lịch sử cho tuyển Jujitsu Thanh Hóa nói riêng cũng như đóng góp lớn vào thành tích của đội tuyển Việt Nam khi giành tới 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ) ở giải vô địch và 3 HCV ở giải trẻ U21.

Nguyễn Thị Thanh Trúc tỏa sáng rực rỡ với HCV ở nội dung Full contact, hệ vô địch.

Giải Jujitsu vô địch và vô địch trẻ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 15/11, do Liên đoàn Jujitsu Quốc tế (JJIF) tổ chức. Giải quy tụ hàng trăm vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, tranh tài ở các nội dung Fighting, Newaza (Gi và No-Gi), Duo, Show System và Contact, cùng các hạng mục Adults, Masters và Para.

Đây là giải đấu lớn và có tính cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất của Jujitsu thế giới trong năm 2025.

Giải cũng là một trong những cơ hội để đội tuyển jujitsu Việt Nam kiểm tra kỹ thuật chuyên môn cho nhóm tuyển thủ trọng điểm chuẩn bị SEA Games 33.

Võ sĩ Jujitsu Nguyễn Thị Thanh Trúc (thứ 2 từ trái sang) cùng các VĐV quốc tế tại giải.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đóng góp 2 võ sĩ là Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thị Lệ trong thành phần đội tuyển quốc gia tranh tài tại giải đấu.

Như thường lệ, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc lại tỏa sáng rực rỡ khi thi đấu ở hạng cân trên 70kg và giành 2 HCV nội dung Full contact, 1 HCB nội dung Newaza Gi, 1 HCĐ nội dung Newaza Nogi ở giải vô địch và 3 HCV nội dung fighting, Newaza Gi và Newaza Nogi ở giải trẻ U21.

VĐV Nguyễn Thị Lệ đoạt 1 HCB, 1 HCĐ, hạng cân 45kg, nội dung Full contact và fighting.

Thanh Trúc cùng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Jujitsu Việt Nam Bùi Đình Tiến tại giải đấu.

Thành tích của Thanh Trúc đóng góp lớn vào vị trí thứ 3 toàn đoàn của đội tuyển Việt Nam ở hệ vô địch.

8 tấm HCV tại hệ vô địch chia đều cho các võ sĩ Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Vũ Thị Anh Thư, Phùng Thị Huệ.

Kết quả đạt được của Nguyễn Thị Thanh Trúc là niềm tự hào của thể thao thành tích cao Thanh Hóa. Những thành tích ấn tượng thời gian qua cũng đưa Thanh Trúc trở thành một trong 35 võ sĩ chính thức của đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Anh Tuân