Tôn vinh và trao thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh và trao thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 vừa qua, Thanh Hóa góp mặt 16 VĐV thi đấu ở 9 bộ môn và 2 HLV tham gia huấn luyện tại đội tuyển quốc gia. Dù nước chủ nhà Thái Lan đã cắt giảm một số môn thế mạnh của tỉnh như vovinam, lặn, Judo và vật, nhưng các VĐV Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Niềm vui và vinh dự của các HLV...

...và VĐV khi tham dự buổi lễ.

Kết thúc Đại hội, các VĐV xứ Thanh đã giành được tổng cộng 12 huy chương các loại, bao gồm 3 huy chương Vàng (HCV), 2 huy chương Bạc (HCB), 7 huy chương Đồng (HCĐ).

Đặc biệt, tỷ lệ VĐV giành huy chương đạt mức rất cao với 14/16 VĐV tham gia thi đấu có thành tích (chiếm 87,5%).

Điểm nhấn quan trọng trong kỳ SEA Games này là sự chuyển dịch chiến lược sang các môn Olympic khi có tới 7 huy chương (chiếm 58,3% tổng số huy chương) đến từ các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn cung và bóng đá.

Tiêu biểu là sự trở lại đầy ấn tượng của Quách Thị Lan với tấm HCV nội dung 400m rào nữ.

Ở môn bơi, VĐV Phạm Thị Vân không chỉ giành 2 HCĐ mà còn xuất sắc phá kỷ lục quốc gia nội dung 50m bướm nữ với thành tích 27’18”.

Môn bắn cung cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi VĐV Nguyễn Trọng Hải mang về tấm huy chương đầu tiên cho bộ môn này của tỉnh tại một kỳ SEA Games.

Ghi nhận những nỗ lực của các VĐV, HLV, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng Bằng khen và trao thưởng tổng kinh phí 560 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Mức thưởng cho cá nhân được thực hiện theo quy định: mỗi HCV 30 triệu đồng, HCB 20 triệu đồng và HCĐ 10 triệu đồng. Các HLV trực tiếp đào tạo VĐV lập thành tích cũng được hưởng mức thưởng tương đương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng Bằng khen cho VĐV Quách Thị Lan với thành tích giành HCV tại SEA Games 33.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng Bằng khen cho VĐV Nguyễn Thị Phương Hậu với thành tích giành HCV tại SEA Games 33.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Bằng khen cho các VĐV giành HCB và HCĐ tại SEA Games 33.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Thay mặt ngành thể thao tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để lực lượng HLV, VĐV tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu và cống hiến, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm thể thao mạnh và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu tại buổi lễ.

Từ những thành công tại SEA Games 33, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn các HLV, VĐV tiếp tục nỗ lực để đạt được những thành tích cao hơn nữa, trước mắt là chuẩn bị tâm thế và lực lượng tốt nhất cho kỳ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X vào năm 2026; phấn đấu đưa thể thao thành tích cao Thanh Hóa giữ vững vị thế trong tốp đầu toàn quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Hoàng Sơn