Chủ tịch FIFA chúc mừng bóng đá Việt Nam; Hojlund khiến cổ động viên Man Utd phẫn nộ

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng và kỳ vọng vào bóng đá Việt Nam năm 2026; Chuyên gia Park Chung-gun: Thể thao Việt Nam cần vươn tầm, đừng tự mãn với SEA Games; Mbeumo tỏa sáng giúp Cameroon khởi đầu thuận lợi tại AFCON... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng và kỳ vọng vào bóng đá Việt Nam năm 2026

Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong năm qua. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến VFF vì sự ủng hộ quý báu đối với các sự kiện mang tính đột phá của FIFA trong năm 2025, đặc biệt là giải đấu FIFA Club World Cup.

Ông Gianni Infantino trong lần sang thăm VFF và các đội tuyển Việt Nam.

Trong thư, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới đặt nhiều kỳ vọng vào năm 2026 - năm diễn ra kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia tại ba nước đồng đăng cai Canada, Mexico và Mỹ.

Chủ tịch Infantino nhấn mạnh giải đấu không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là nhịp cầu lan tỏa giá trị hòa bình và đoàn kết. Những lời chúc mừng này là nguồn động viên lớn cho bóng đá Việt Nam trước khi bước vào một năm đầy bận rộn với các mục tiêu quốc tế quan trọng.

Việt Nam dự kiến cho phép thí điểm đặt cược Ngoại hạng Anh và bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới, cho phép thí điểm tối đa 3 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Danh mục các giải đấu được đặt cược mở rộng đáng kể, bao gồm các giải của FIFA, UEFA, AFC và các giải vô địch quốc gia hàng đầu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, và Ligue 1.

Giải Ngoại hạng Anh cùng nhiều giải đấu quốc tế khác được phép cho đặt cược tại VN.

Để đảm bảo an ninh trật tự, người chơi phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và đăng ký tài khoản chính thức. Đáng chú ý, Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/người/ngày tại mỗi doanh nghiệp để phù hợp với thu nhập bình quân và hạn chế rủi ro xã hội.

Thủ tướng Chính phủ sẽ là người quyết định lựa chọn các đơn vị tham gia thí điểm. Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh và giảm bớt tình trạng đặt cược bất hợp pháp.

Chuyên gia Park Chung-gun: Thể thao Việt Nam cần vươn tầm, đừng tự mãn với SEA Games

Cựu HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, ông Park Chung-gun, vừa có những chia sẻ thẳng thắn sau thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Dù đánh giá cao thành tích 8 HCV của đội tuyển bắn súng, đặc biệt là tài năng “hiếm có” của xạ thủ Trịnh Thu Vinh (4 HCV), ông Park cảnh báo các vận động viên không nên tự mãn với đấu trường khu vực.

HLV Park Chung Gun đã có 10 năm gắn bó với đội tuyển bắn súng Việt Nam (Ảnh: Quý Lượng).

Theo chuyên gia người Hàn Quốc, khoảng cách giữa thể thao Việt Nam và các cường quốc châu lục vẫn còn rất xa. Ông nhấn mạnh SEA Games chỉ nên là bước khởi đầu; để cạnh tranh tại ASIAD hay Olympic, vận động viên cần được đầu tư mạnh mẽ về tâm lý và tăng cường cọ xát tại các giải đấu quốc tế lớn.

Ông cũng gợi ý Việt Nam nên học tập các nước Đông Á trong việc ưu tiên tập trung vào các môn trọng điểm của Olympic thay vì quá chú trọng vào số lượng huy chương tại các đại hội quy mô nhỏ.

Hojlund khiến cổ động viên Man Utd phẫn nộ

Tiền đạo Rasmus Hojlund đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Man Utd sau khi đăng tải dòng trạng thái “Một quyết định tuyệt vời” kèm hình ảnh ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Italy cùng Napoli. Thông điệp này được cho là lời khẳng định việc rời sân Old Trafford vào tháng 9 vừa qua là hoàn toàn đúng đắn, điều này khiến không ít CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy bị xúc phạm.

Hojlund giành Siêu Cup Italy sau trận thắng Bologna 2-0 hôm 22/12. (Ảnh: Reuters)

Trái ngược với phong độ thất thường tại Anh, chân sút 22 tuổi đang thăng hoa tại Italy với 7 bàn thắng sau 19 trận. Đáng chú ý, trong khi Hojlund tỏa sáng và giành danh hiệu, người thay thế anh tại Man Utd là Benjamin Sesko lại gây thất vọng nặng nề khi chỉ ghi được 2 bàn và liên tục gặp chấn thương.

Sự tương phản này càng làm tăng thêm nỗi đau cho các CĐV Man Utd, đồng thời củng cố khả năng Napoli sẽ sớm kích hoạt điều khoản mua đứt Hojlund.

Mbeumo tỏa sáng giúp Cameroon khởi đầu thuận lợi tại AFCON

Ngày 25/12, đội tuyển Cameroon đã có màn ra quân ấn tượng tại bảng F Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Gabon. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, Bryan Mbeumo, với pha kiến tạo quyết định để Karl Etta Eyong lập công.

Mbeumo rực sáng trong màu áo tuyển Cameroon.

Xuyên suốt trận đấu, Mbeumo không chỉ gây áp lực nhờ tốc độ và khả năng đi bóng táo bạo mà còn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công của “Những chú Sư tử bất khuất”.

Với màn trình diễn đẳng cấp, anh đã xuất sắc nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Chiến thắng này giúp Cameroon chiếm lợi thế lớn tại bảng F và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

