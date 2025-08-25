Việt Hùng Thanh Hoá lần đầu tiên vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc

Chiều 25/8, tại Nhà thi đấu Tây Ninh, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã tạo nên một “cơn bão” trong lòng người hâm mộ xứ Thanh khi chính thức đăng quang ngôi vô địch Giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025.

Cả U9 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh) và U9 Văn Tâm Đồng Nai đều rất quyết tâm giành chiếc cúp vô địch. (Ảnh: Gia Hân)

Trước trận chung kết, cả U9 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Văn Tâm Đồng Nai đều đặt quyết tâm rất cao để hướng đến lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong lịch sử 5 năm tổ chức, U9 Việt Hùng Thanh Hóa từng 2 lần vào chung kết nhưng đều lỡ hẹn với ngôi vương. Trong khi đó, “ngựa ô” Văn Tâm Đồng Nai với lần đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng cũng mang khát vọng làm nên lịch sử.

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã có cơ hội vượt lên khi Văn Phát dứt điểm cận thành nhưng bóng lại dội cột dọc. Những phút sau đó, các học trò của HLV trưởng Lê Văn Hân liên tục tạo ra các pha tấn công nguy hiểm từ những đôi chân khéo léo của Văn Phát, Bảo Anh và Sơn Bình.

Tuy nhiên, Văn Tâm Đồng Nai cũng tỏ ra là đối thủ khó chịu. Những pha phản công tốc độ cùng các cú sút xa uy lực đã nhiều lần buộc thủ thành Văn Dũng phải trổ tài cứu thua cho Việt Hùng Thanh Hóa.

Hà Sơn Bình (phải) làm cầu trường nổ tung với pha vô lê đẹp mắt, mở tỉ số trận đấu. (Ảnh: Gia Hân)

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ hiệp 1, khi Hà Sơn Bình tung cú vô lê đẹp mắt ngay trước vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỉ số 1-0 cho U9 Việt Hùng Thanh Hóa.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn, đội bóng xứ Thanh chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho đối thủ và chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này sớm phát huy tác dụng. Phút 25, từ đường chọc khe thông minh của đồng đội, Bảo Anh xử lý khéo léo, ngoặt bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, U9 Việt Hùng được chơi với thế trận phòng ngự - phản công sở trường.

Không chấp nhận thất bại, Văn Tâm Đồng Nai dồn toàn lực tấn công. Phút 30, cầu thủ vào sân thay người Tấn Lộc có pha solo kỹ thuật, vượt qua Sơn Bình rồi bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Văn Dũng, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Bàn thắng này khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng. Thế nhưng, ở những phút cuối, hàng thủ U9 Việt Hùng Thanh Hóa thi đấu tập trung và chắc chắn, không để mắc thêm sai lầm nào, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-1 chung cuộc.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa chính thức đăng quan ngôi vô địch tại giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025.

Vượt qua đối thủ kiên cường Văn Tâm Đồng Nai, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã lần đầu tiên bước lên bục cao nhất, chính thức ghi tên mình vào lịch sử giải đấu, sau hai lần lỡ hẹn ở các mùa giải trước.

Hoàng Sơn