Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

HS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar, HLV Kim Sang-sik dè chừng chủ nhà Saudi Arabia; Truyền thông Thái Lan chỉ trích Madam Pang vì phớt lờ thất bại tại SEA Games 33; Arsenal đòi lại ngôi đầu, các “ông lớn” đồng loạt ca khúc khải hoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar, HLV Kim Sang-sik dè chừng chủ nhà Saudi Arabia; Truyền thông Thái Lan chỉ trích Madam Pang vì phớt lờ thất bại tại SEA Games 33; Arsenal đòi lại ngôi đầu, các “ông lớn” đồng loạt ca khúc khải hoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar, HLV Kim Sang-sik dè chừng chủ nhà Saudi Arabia

Trong ngày tập luyện thứ hai tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập chiến thuật quan trọng kéo dài gần 2 tiếng. Nhằm giải phóng sức ỳ và giúp các cầu thủ thích nghi nhanh với múi giờ, HLV Kim Sang-sik đã chủ động đẩy khối lượng vận động lên mức tối đa.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi khi các cầu thủ đều nỗ lực đáp ứng giáo án từ ban huấn luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Syria và hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, HLV Kim Sang-sik khẳng định tấm HCV SEA Games 33 chỉ là bước khởi đầu. Ông đặc biệt cảnh báo toàn đội về sức mạnh của đối thủ cùng bảng là chủ nhà U23 Saudi Arabia – đội bóng sở hữu thể lực và kỹ thuật vượt trội.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

HLV Kim Sang Sik hướng dẫn các học trò.

Dù thừa nhận thử thách tại đấu trường châu lục rất khắc nghiệt, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào ý chí và khả năng thích nghi của các học trò trong việc tạo nên những kết quả tích cực.

Truyền thông Thái Lan chỉ trích Madam Pang vì phớt lờ thất bại tại SEA Games 33

Tờ Daily News của Thái Lan vừa lên tiếng chỉ trích nặng nề Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang sau thất bại toàn diện của bóng đá nước này tại SEA Games 33. Dù thể thao Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp, bóng đá lại "trắng tay" HCV ở cả 4 nội dung nam, nữ và futsal.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Tờ Daily News yêu cầu Madam Pang xin lỗi (Ảnh: FAT).

Truyền thông cho rằng bà Pang đang chọn cách im lặng thiếu trách nhiệm, thay vì đứng ra xin lỗi người hâm mộ như lãnh đạo các môn khác.

Trong khi Madam Pang vẫn đăng ảnh rạng rỡ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng sự thờ ơ này đang tạo nên cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, che mờ đi những đóng góp trước đó của bà cho Thai League và tài chính bóng đá nước nhà.

Arsenal đòi lại ngôi đầu, các "ông lớn" đồng loạt ca khúc khải hoàn

Vòng 18 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đua vô địch vô cùng kịch tính khi cả bốn đội bóng lớn đều giành chiến thắng.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Arsenal đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Brighton nhờ các pha lập công của Odegaard và tình huống phản lưới nhà của đối thủ.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Cherki ăn mừng với bàn thắng quyết định ở gần cuối trận (Ảnh: Getty).

Trước đó, Man City cũng gây áp lực lớn khi đánh bại Nottingham Forest với tỉ số tương tự nhờ màn trình diễn rực sáng của tân binh Rayan Cherki.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Aston Villa tiếp tục sắm vai “kẻ thách thức” khi lội ngược dòng hạ gục Chelsea 2-1 ngay tại Stamford Bridge. Cú đúp của Ollie Watkins không chỉ giúp Villa duy trì mạch 11 chiến thắng liên tiếp mà còn đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 5.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Wirtz ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Wolves (Ảnh: Getty).

Tại Anfield, Liverpool khép lại năm 2025 bằng thắng lợi 2-1 trước Wolves. Tân binh Florian Wirtz đã ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, giúp “Lữ đoàn đỏ” củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Những kết quả này khiến bảng xếp hạng trở nên phân hóa mạnh mẽ, hứa hẹn một cuộc đua khốc liệt hơn nữa trong năm mới 2026.

Ronaldo lập cú đúp trong trận đấu thứ 1.300, Al Nassr xây chắc ngôi đầu

Trong trận đấu đánh dấu cột mốc 1.300 lần ra sân, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 tại vòng 10 Pro League. Cả hai bàn thắng của siêu sao 40 tuổi đều đến trong hiệp một từ những pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành nhạy bén.

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Cristiano Ronaldo nhảy xoay mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Chiến thắng này giúp Al Nassr duy trì mạch 10 trận thắng liên tiếp, vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng. Cá nhân Ronaldo cũng đã nâng kỷ lục ghi bàn sự nghiệp lên con số 956 và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu với 12 pha lập công.

Màn trình diễn đẳng cấp giúp anh nhận điểm số cao nhất trận (8,9) và tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại đội bóng Saudi Arabia.

HS

Từ khóa:

#U23 Việt Nam #Vck U23 châu Á #U23 Syria #Thể thao #Saudi arabia #Chiến thuật #Hành trình #Huấn luyện #Qatar #Sea games

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hoàng Đức giành “Quả bóng Vàng”; Man Utd thắng nghẹt thở

Hoàng Đức giành “Quả bóng Vàng”; Man Utd thắng nghẹt thở

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - "Quả bóng Đồng" Thùy Trang gây xôn xao với dòng trạng thái đầy ẩn ý; U23 Việt Nam đổ bộ Qatar, đối mặt tổn thất lực lượng trước thềm giải châu Á; Salah rực sáng giúp Ai Cập sớm giành vé vào vòng 1/8 AFCON... là những tin chính có trong bản tin thể...
Tôn vinh và trao thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Tôn vinh và trao thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh và trao thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh