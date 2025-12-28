U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar; Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

U23 Việt Nam rèn chiến thuật tại Qatar, HLV Kim Sang-sik dè chừng chủ nhà Saudi Arabia; Truyền thông Thái Lan chỉ trích Madam Pang vì phớt lờ thất bại tại SEA Games 33; Arsenal đòi lại ngôi đầu, các “ông lớn” đồng loạt ca khúc khải hoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

Trong ngày tập luyện thứ hai tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập chiến thuật quan trọng kéo dài gần 2 tiếng. Nhằm giải phóng sức ỳ và giúp các cầu thủ thích nghi nhanh với múi giờ, HLV Kim Sang-sik đã chủ động đẩy khối lượng vận động lên mức tối đa.

Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi khi các cầu thủ đều nỗ lực đáp ứng giáo án từ ban huấn luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Syria và hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, HLV Kim Sang-sik khẳng định tấm HCV SEA Games 33 chỉ là bước khởi đầu. Ông đặc biệt cảnh báo toàn đội về sức mạnh của đối thủ cùng bảng là chủ nhà U23 Saudi Arabia – đội bóng sở hữu thể lực và kỹ thuật vượt trội.

HLV Kim Sang Sik hướng dẫn các học trò.

Dù thừa nhận thử thách tại đấu trường châu lục rất khắc nghiệt, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào ý chí và khả năng thích nghi của các học trò trong việc tạo nên những kết quả tích cực.

Truyền thông Thái Lan chỉ trích Madam Pang vì phớt lờ thất bại tại SEA Games 33

Tờ Daily News của Thái Lan vừa lên tiếng chỉ trích nặng nề Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang sau thất bại toàn diện của bóng đá nước này tại SEA Games 33. Dù thể thao Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp, bóng đá lại "trắng tay" HCV ở cả 4 nội dung nam, nữ và futsal.

Tờ Daily News yêu cầu Madam Pang xin lỗi (Ảnh: FAT).

Truyền thông cho rằng bà Pang đang chọn cách im lặng thiếu trách nhiệm, thay vì đứng ra xin lỗi người hâm mộ như lãnh đạo các môn khác.

Trong khi Madam Pang vẫn đăng ảnh rạng rỡ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng sự thờ ơ này đang tạo nên cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, che mờ đi những đóng góp trước đó của bà cho Thai League và tài chính bóng đá nước nhà.

Arsenal đòi lại ngôi đầu, các "ông lớn" đồng loạt ca khúc khải hoàn

Vòng 18 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đua vô địch vô cùng kịch tính khi cả bốn đội bóng lớn đều giành chiến thắng.

Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Arsenal đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Brighton nhờ các pha lập công của Odegaard và tình huống phản lưới nhà của đối thủ.

Cherki ăn mừng với bàn thắng quyết định ở gần cuối trận (Ảnh: Getty).

Trước đó, Man City cũng gây áp lực lớn khi đánh bại Nottingham Forest với tỉ số tương tự nhờ màn trình diễn rực sáng của tân binh Rayan Cherki.

Trong khi đó, Aston Villa tiếp tục sắm vai “kẻ thách thức” khi lội ngược dòng hạ gục Chelsea 2-1 ngay tại Stamford Bridge. Cú đúp của Ollie Watkins không chỉ giúp Villa duy trì mạch 11 chiến thắng liên tiếp mà còn đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 5.

Wirtz ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Wolves (Ảnh: Getty).

Tại Anfield, Liverpool khép lại năm 2025 bằng thắng lợi 2-1 trước Wolves. Tân binh Florian Wirtz đã ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, giúp “Lữ đoàn đỏ” củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Những kết quả này khiến bảng xếp hạng trở nên phân hóa mạnh mẽ, hứa hẹn một cuộc đua khốc liệt hơn nữa trong năm mới 2026.

Ronaldo lập cú đúp trong trận đấu thứ 1.300, Al Nassr xây chắc ngôi đầu

Trong trận đấu đánh dấu cột mốc 1.300 lần ra sân, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 tại vòng 10 Pro League. Cả hai bàn thắng của siêu sao 40 tuổi đều đến trong hiệp một từ những pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành nhạy bén.

Cristiano Ronaldo nhảy xoay mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Chiến thắng này giúp Al Nassr duy trì mạch 10 trận thắng liên tiếp, vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng. Cá nhân Ronaldo cũng đã nâng kỷ lục ghi bàn sự nghiệp lên con số 956 và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu với 12 pha lập công.

Màn trình diễn đẳng cấp giúp anh nhận điểm số cao nhất trận (8,9) và tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại đội bóng Saudi Arabia.

