Chờ đợi chủ nhân Quả bóng Vàng 2025; Indonesia đề xuất mô hình “SEA Games Plus”

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á 2026; VFF cử đội U21 tham dự Asiad 2026 nhằm ưu tiên mục tiêu dài hạn; Indonesia đề xuất mô hình “SEA Games Plus”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/12).

Quả bóng Vàng Việt Nam 2025: Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Tối nay (26/12), chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 sẽ chính thức lộ diện trong bối cảnh dư luận đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Năm nay, cuộc đua là sự giao thoa giữa những tên tuổi gạo cội như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh và hai gương mặt trẻ tỏa sáng tại SEA Games 33 là Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên.

Đương kim Quả bóng vàng Tiến Linh trải qua năm 2025 nhạt nhòa.

Mặc dù các trụ cột ở ĐTQG như Tiến Linh hay Quang Hải có phần nhạt nhòa về mặt thống kê bàn thắng, nhưng họ vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn tại CLB, đặc biệt là Quang Hải với lịch thi đấu dày đặc trên 4 mặt trận.

Đình Bắc đứng trước cơ hội giành Quả Bóng Vàng.

Ngược lại, Đình Bắc và Trung Kiên dù chưa có nhiều đóng góp cho ĐTQG nhưng lại ghi điểm mạnh mẽ nhờ tinh thần thi đấu và vai trò chủ chốt trong hành trình giành HCV SEA Games. Việc các cầu thủ trẻ tiệm cận danh hiệu cao quý nhất cho thấy sự chuyển giao thế hệ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá giữa thành tích ở đội tuyển trẻ và đẳng cấp thực sự tại ĐTQG.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á 2026

Dù hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào cuối năm 2025, HLV Mai Đức Chung đã chính thức đồng ý tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 tại Australia.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

VFF đánh giá vị chiến lược gia 74 tuổi là lựa chọn phù hợp nhất nhờ kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu tường tận về các học trò.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, đội tuyển sẽ có các đợt tập huấn tại Trung Quốc và Australia trong tháng 1/2026. Sự ổn định trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp các cô gái vàng tự tin chinh phục những mục tiêu mới tại đấu trường châu lục.

VFF cử đội U21 tham dự Asiad 2026 nhằm ưu tiên mục tiêu dài hạn

Hội nghị Ban Chấp hành VFF vừa thống nhất sẽ cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản, thay vì lứa U23 như quy định.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ không dự Asiad 2026 dù vẫn còn tuổi (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quyết định này cho thấy VFF không đặt nặng thành tích tại đấu trường Á vận hội mà muốn tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, hướng tới mục tiêu trọng điểm là bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 34 năm 2027.

Trong khi đó, đội hình U23 Việt Nam hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang tập trung tối đa cho giải U23 châu Á 2026. Toàn đội sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 26/12 để tập huấn trước khi chính thức bước vào giải đấu tại Saudi Arabia vào đầu tháng 1 tới.

Indonesia đề xuất mô hình "SEA Games Plus"

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC), ông Raja Sapta Oktohari, vừa đưa ra sáng kiến đầy táo bạo về việc tổ chức phiên bản SEA Games Plus vào năm 2028.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari (giữa) phát biểu tại cuộc họp tổng kết SEA Games 33 tại trụ sở NOC ở Jakarta, Indonesia ngày 24/12/2025. Ảnh: Bola

Theo đề xuất, giải đấu không chỉ dành cho 11 nước Đông Nam Á mà còn mời thêm các cường quốc thể thao như Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Đại Dương.

Mục tiêu của sáng kiến này là nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, tập trung tối đa vào các môn thi đấu Olympic và hạn chế tình trạng chủ nhà ưu tiên các môn thế mạnh cục bộ để thao túng bảng tổng sắp.

SEA Games 33 tại Thái Lan tồn tại nhiều tranh cãi về tính chuyên nghiệp và công bằng.

Indonesia tin rằng sự góp mặt của những nền thể thao hàng đầu thế giới như Australia sẽ tạo ra môi trường cọ xát chất lượng, giúp vận động viên khu vực tiến xa hơn tại đấu trường quốc tế. Đề xuất này nhận được sự quan tâm lớn sau một kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi về tính chuyên nghiệp và công bằng.

