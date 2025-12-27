100 vận động viên tham dự Giải Pickleball Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa

Hotline: 0822.173.636   |

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/12, Giải Pickleball Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ 2, năm 2025 chính thức khai mạc tại sân Pickleball TĐT (phường Hạc Thành). Đây là một trong nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa (2000 - 2025).

Các đại biểu, khách mời và vận động viên tham dự giải.

Giải thu hút 100 vận động viên (VĐV) là khách mời một số cơ quan, đơn vị cùng các doanh nhân đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: đôi nam lãnh đạo, đôi nam - nữ lãnh đạo và đôi nam doanh nghiệp, đôi nam - nữ doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Giải đấu là minh chứng sinh động cho tinh thần năng động, tích cực và đoàn kết của cộng đồng doanh nhân trẻ Thanh Hóa. Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là dịp để kết nối trong đời sống doanh nghiệp. Qua đó cổ vũ phong trào tập luyện TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho các doanh nhân trẻ".

Các VĐV mang đến giải đấu những trận so tài kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Ngay trong những trận đấu đầu tiên, không khí giải đã trở nên sôi động với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Các VĐV đã có sự chuẩn bị tốt để tham gia giải với mục tiêu đạt thành tích cao nhất, với những trận đấu hay, chất lượng.

Anh Tuân

