Hoàng Đức giành “Quả bóng Vàng”; Man Utd thắng nghẹt thở

“Quả bóng Đồng” Thùy Trang gây xôn xao với dòng trạng thái đầy ẩn ý; U23 Việt Nam đổ bộ Qatar, đối mặt tổn thất lực lượng trước thềm giải châu Á; Salah rực sáng giúp Ai Cập sớm giành vé vào vòng 1/8 AFCON... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/12).

Hoàng Đức lập cú đúp danh hiệu, Bích Thùy lần đầu giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2025

Tối 26/12, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP HCM với chiến thắng rực rỡ của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ của CLB Ninh Bình chính thức có lần thứ ba được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, đồng thời nhận luôn giải thưởng “Cầu thủ được yêu thích nhất”.

Hoàng Đức lần thứ 3 giành “Quả bóng Vàng” Việt Nam.

“Quả bóng Bạc” thuộc về tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc và “Quả bóng Đồng” gọi tên Nguyễn Quang Hải.

Ở hạng mục dành cho nữ, Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T) lần đầu tiên giành “Quả bóng Vàng” sau một năm thi đấu bùng nổ tại SEA Games 33 và giải Đông Nam Á.

Chủ nhân các giải thưởng Quả bóng Vàng ở từng hạng mục.

Trong khi đó, các giải thưởng phụ cũng tìm được chủ nhân xứng đáng: Đình Bắc và Lưu Hoàng Vân là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”; Châu Đoàn Phát giành “Quả bóng Vàng Futsal”; còn Alan Sebastiao là “Ngoại binh xuất sắc nhất”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cá nhân trong suốt một năm qua.

U23 Việt Nam đổ bộ Qatar, đối mặt tổn thất lực lượng trước thềm giải châu Á

Chiều 26/12 (giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar, bắt đầu đợt tập huấn then chốt cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ngay sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập gym hồi phục và bắt đầu điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đội tuyển đã phải nhận “tin dữ” về lực lượng khi hậu vệ Đặng Tuấn Phong tái phát chấn thương và lỡ hẹn với giải đấu. Hiện quân số của đội còn 24 cầu thủ và sẽ sớm được chốt xuống 23 người chính thức.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tấm HCV SEA Games 33 chỉ là bước đệm, toàn đội cần nỗ lực gấp bội để đối đầu các đối thủ mạnh. Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria vào ngày 30/12 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia.

Quả bóng Đồng Thùy Trang gây xôn xao với dòng trạng thái đầy ẩn ý

Tối 26/12, ngay sau khi nhận danh hiệu Quả bóng Đồng nữ Việt Nam 2025, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang đã khiến dư luận chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang cá nhân. Ban đầu, cô viết: "1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... sự bất công“, trước khi sửa lại thành”đổi lấy... Quả bóng đồng".

Thông điệp của Thuỳ Trang sau khi giành Quả bóng Đồng nữ 2025.

Động thái này cho thấy nữ cầu thủ dường như không hài lòng với kết quả bầu chọn năm nay.

Trong năm 2025, Thùy Trang đã ghi dấu ấn lịch sử khi dẫn dắt tuyển Futsal nữ Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33 sau nhiều năm chờ đợi. Cô cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch SEA Games ở cả hai bộ môn bóng đá 11 người và Futsal.

Dù đóng góp vai trò thủ lĩnh quan trọng, nhưng vị trí thứ ba tại lễ trao giải dường như chưa khiến nữ đội trưởng cảm thấy công sức của mình được ghi nhận tương xứng với những nỗ lực thầm lặng suốt một năm qua.

Dorgu tỏa sáng, Man Utd nhọc nhằn vượt qua Newcastle tại Old Trafford

Rạng sáng 27/12, Manchester United đã chấm dứt chuỗi trận bết bát trên sân nhà bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle United tại vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Dorgu ăn mừng sau cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Người hùng của “Quỷ đỏ” là Patrick Dorgu với cú vô lê chân trái đẹp mắt ở phút 24 sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đối phương.

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Newcastle dồn lực ép sân trong hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ. Cả hai đội đều có những tình huống dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối từ Benjamin Sesko và Lewis Hall.

Newcastle thi đấu với Man Utd tại Old Trafford ở vòng 18 Ngoại hạng Anh 2025-26 (Ảnh: Getty).

Dù chịu sức ép nghẹt thở trong những phút cuối, hàng phòng ngự Man Utd vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, đồng thời nối dài mạch bất bại tại Old Trafford trong ngày Boxing Day suốt 47 năm qua.

Salah rực sáng giúp Ai Cập sớm giành vé vào vòng 1/8 AFCON

Tối 26/12, Mohamed Salah tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của đội tuyển Ai Cập khi ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền, giúp đội nhà đánh bại Nam Phi 1-0 tại lượt trận thứ hai bảng B.

Salah (thứ hai từ trái sang) giúp Ai Cập thắng trận thứ hai bảng B cup châu Phi, trên sân Stade Adrar, Agadir, Morocco ngày 26/12. Ảnh: Vanguard

Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo thuộc biên chế Liverpool ghi bàn quyết định, sau pha lập công ở phút bù giờ trong trận ra quân gặp Zimbabwe, qua đó giúp Ai Cập sớm giành vé vào vòng 1/8.

Chiến thắng này vô cùng nhọc nhằn khi Ai Cập phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp một do Mohamed Hany nhận thẻ đỏ. Dù chỉ kiểm soát 36% bóng và chịu sức ép từ 18 cú dứt điểm của Nam Phi, hàng thủ “Pharaoh” vẫn đứng vững để bảo toàn tỉ số.

Hai trận liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, Salah cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối trên tuyển, tương phản hoàn toàn với mối quan hệ rạn nứt giữa anh và HLV Arne Slot tại Liverpool.

HS