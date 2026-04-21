Venezuela phát động chiến dịch toàn quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ

Venezuela đang triển khai chiến dịch vận động trên quy mô toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ, trong bối cảnh chính phủ kêu gọi tăng cường đoàn kết chính trị và xã hội để đối phó với sức ép từ bên ngoài.

Ngày 20/4, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã dẫn đầu một cuộc mít tinh tại khu vực Cerro El Gallo, thành phố San Felix, nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ. Ông cho rằng chiến dịch này nhằm xây dựng đồng thuận xã hội, thúc đẩy nỗ lực vận động quốc tế để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, đồng thời kêu gọi người dân gác lại bất đồng để tập trung vào lợi ích chung của đất nước.

Chiến dịch vận động toàn quốc do Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez phát động từ ngày 19/4, với các hoạt động diễn ra tại nhiều bang như Zulia, Táchira và Amazonas. Phát biểu tại lễ khởi động ở bang Zulia, bà Delcy Rodríguez nhấn mạnh Venezuela cần vượt qua các biện pháp trừng phạt kéo dài gần một thập kỷ, đồng thời lưu ý rằng hàng triệu trẻ em sinh ra trong giai đoạn này đã phải đối mặt với những hạn chế đáng kể về điều kiện sống cơ bản và cơ hội phát triển.

Theo kế hoạch, chiến dịch bao gồm các cuộc tuần hành, mít tinh và sự kiện cộng đồng trên khắp cả nước, dự kiến kéo dài đến ngày 1/5 và kết thúc tại thủ đô Caracas.

Trước đó, ngày 19/4, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã đưa ra đánh giá ban đầu về 100 ngày cầm quyền, nhấn mạnh những tiến triển trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và ngoại giao của Venezuela, đồng thời cho rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn mới tập trung vào phục hồi, thu hút đầu tư quốc tế và củng cố niềm tin trong xã hội. Bà khẳng định Venezuela sẵn sàng “mở cửa với thế giới”, nhưng vẫn kiên định không từ bỏ chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên chiến lược.

Về đối ngoại, bà cho biết Venezuela đã nối lại quan hệ với các định chế tài chính quốc tế, bao gồm cả Quỹ tiền tệ quốc tế, qua đó mở ra khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ lĩnh vực y tế, ứng phó khủng hoảng, phát triển sản xuất trong nước và ổn định dự trữ quốc gia.

Ngọc Liên

Nguồn: TeleSUR/Xinhua