Venezuela khôi phục Đại sứ quán tại Mỹ

Phó Ngoại trưởng Venezuela phụ trách khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, ông Oliver Blanco, ngày 28/3 thông báo trên mạng xã hội rằng Chính phủ Venezuela đã khôi phục Đại sứ quán tại Mỹ.

Phái đoàn ngoại giao Venezuela tại Mỹ. Ảnh: Cibercuba.

Trong bài đăng, ông Blanco viết: “Cùng với Trưởng phái đoàn Venezuela tại Mỹ, Đại biện lâm thời Felix Plasencia, chúng tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, khôi phục Đại sứ quán Venezuela tại Mỹ và sẽ tiến hành sửa chữa, nhằm phục vụ tất cả công dân Venezuela.”

Phái đoàn Venezuela, do Đại biện lâm thời Félix Plasencia dẫn đầu, đã tới Washington và tiến hành các cuộc làm việc với quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm trao đổi về khả năng tăng cường quan hệ song phương. Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước.

Theo phía Venezuela, các cơ sở ngoại giao tại Washington và một số lãnh sự quán đang được kiểm tra, cải tạo sau thời gian dài không hoạt động để có thể sớm xử lý các thủ tục lãnh sự.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Venezuela - Mỹ có dấu hiệu cải thiện nhanh chóng thời gian gần đây. Hai nước đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự từ đầu tháng 3, sau khi bị gián đoạn từ năm 2019. Trước đó, Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vào tháng 1/2019. Các nhân viên ngoại giao Mỹ rời Caracas vào tháng 3 cùng năm, và đến tháng 8/2019, Mỹ mở văn phòng phụ trách vấn đề Venezuela tại Bogota (Colombia).

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Flores, gặp gỡ Đại biện lâm thời Mỹ phụ trách các vấn đề Venezuela, Laura Dogu, tại Caracas vào ngày 2 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Aol.

Trong thời gian gần đây, hai bên đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao. Phía Mỹ đã triển khai phái đoàn tới Caracas, trong khi Venezuela cử đoàn công tác tới Washington nhằm thúc đẩy đối thoại và từng bước khôi phục các kênh liên lạc chính thức.

Giới chức Venezuela đánh giá việc khôi phục các cơ quan đại diện ngoại giao là bước đi quan trọng, góp phần củng cố quan hệ song phương và hỗ trợ cộng đồng công dân Venezuela tại Mỹ, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong đối thoại chính trị giữa hai nước trong bối cảnh ngày 3 tháng 1 năm nay, quân đội Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông và đưa họ đến Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.