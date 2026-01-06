Mỹ thúc đẩy kế hoạch khôi phục ngành dầu mỏ Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ trong tuần này nhằm thảo luận kế hoạch tăng sản lượng dầu tại Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo Tổng thống Mỹ Trump, ngành dầu mỏ Venezuela có thể được khôi phục trong vòng chưa đầy 18 tháng Ảnh:The Canadian Press.

Động thái này được xem là bước đi then chốt trong nỗ lực của Washington nhằm đưa các công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ quay trở lại Venezuela, gần hai thập kỷ sau khi các dự án năng lượng do Mỹ dẫn dắt bị quốc hữu hóa. Tổng thống Trump cho biết ngành dầu mỏ Venezuela có thể được khôi phục trong vòng chưa đầy 18 tháng, dù thừa nhận quá trình tái thiết sẽ cần hàng tỷ USD để sửa chữa hạ tầng bị xuống cấp nghiêm trọng do trừng phạt và thiếu đầu tư kéo dài.

Tuy nhiên, theo các lãnh đạo trong ngành dầu khí - Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, ba tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi chính thức nào với Nhà Trắng liên quan đến kế hoạch này, trái với tuyên bố trước đó của ông Trump rằng ông đã gặp “tất cả” các công ty dầu khí Mỹ. Một nguồn tin trong ngành khẳng định chưa có thảo luận nào về hoạt động tại Venezuela, cả trước lẫn sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các quan chức cấp cao ( từ trái sang phải) gồm: Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine - phát biểu trước báo giới sau các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida, ngày 3/1/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu với NBC News, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể trợ cấp cho các công ty dầu khí để hỗ trợ tái thiết ngành năng lượng Venezuela. Ông thừa nhận chưa có cuộc họp chính thức nào trước chiến dịch quân sự, song cho rằng các doanh nghiệp “đã nhận thức được” khả năng Washington có hành động. Theo CBS News, lãnh đạo của ba tập đoàn dầu khí lớn nói trên dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vào ngày thứ Năm. Tuy vậy, một lãnh đạo trong ngành cho rằng các công ty sẽ thận trọng khi tham gia các cuộc họp tập thể với Nhà Trắng do lo ngại các quy định chống độc quyền, vốn hạn chế việc thảo luận chung về kế hoạch đầu tư và sản lượng.

Trong khi Washington bàn thảo kế hoạch dài hạn, ngành dầu mỏ Venezuela đang rơi vào tình trạng tê liệt nghiêm trọng trong ngắn hạn. Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA đã bắt đầu cắt giảm sản lượng và đóng cửa một số mỏ dầu, do thiếu dung lượng lưu trữ trong bối cảnh xuất khẩu bị đình trệ bởi lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ. Các tàu chở dầu không thể rời cảng khiến PDVSA buộc phải tích trữ dầu trên tàu và giảm mạnh giao hàng tại các cảng chính.

Bất ổn tại Venezuela cũng đang tác động lan tỏa ra khu vực, đặc biệt là Cuba – quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Venezuela. Theo số liệu gần đây, lượng dầu và nhiên liệu Cuba nhập khẩu từ Venezuela đã giảm khoảng 15%, xuống còn trung bình 27.000 thùng/ngày. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến các đợt mất điện kéo dài xảy ra thường xuyên hơn tại Havana, có nơi lên tới hơn 9 giờ mỗi ngày, làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters,Wion.