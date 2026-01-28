Mỹ bắt đầu các bước đầu tiên mở lại đại sứ tại Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai những bước đi đầu tiên nhằm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong chính sách đối với Venezuela sau gần bảy năm gián đoạn quan hệ ngoại giao trực tiếp.

Mỹ bắt đầu các bước đầu tiên mở lại đại sứ tại Venezuela. Ảnh: Los Angeles Times.

Trong thông báo gửi Quốc hội Mỹ ngày 27/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ cử một nhóm nhân viên ngoại giao tạm thời tới Caracas để thực hiện các nhiệm vụ “có chọn lọc”. Kế hoạch được triển khai theo từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu khôi phục đầy đủ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ – cơ quan đã đóng cửa từ tháng 3-2019, thời điểm Washington cắt đứt quan hệ với chính quyền Tổng thống Venezuela khi đó.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày trước phiên điều trần của Ngoại trưởng Marco Rubio trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nơi vấn đề Venezuela dự kiến sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận tiến trình mở lại đại sứ quán vẫn phụ thuộc vào việc Washington xem xét lại lập trường pháp lý trước đây, vốn chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất của nước này.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ chính thức xác nhận ý định mở cửa trở lại đại sứ quán tại Caracas, một bước đi được đánh giá là mang tính bước ngoặt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với chính phủ Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Trước đó, ngày 3-1, một nhóm nhỏ thuộc Đơn vị sự vụ Venezuela từ Đại sứ quán Mỹ tại Bogota, Colombia, đã đến Caracas để khảo sát an ninh và đánh giá điều kiện thực địa. Gần đây, Washington cũng đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu giữ chức Đại biện lâm thời tại Venezuela.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, thủ đô của Venezuela. Ảnh: testing/Shutterstock.

Theo lộ trình do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, giai đoạn đầu của quá trình tái hiện diện ngoại giao sẽ tập trung vào các nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu liên quan đến an ninh và quản lý. Trong các bước tiếp theo, phạm vi hoạt động sẽ được mở rộng sang lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng. Song song đó, Đơn vị phụ trách vấn đề Venezuela hiện đặt tại Bogota sẽ được chuyển trụ sở về Caracas khi điều kiện cho phép.

Về phía Venezuela, phát biểu ngày 27-1, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho biết chính phủ của bà và chính quyền Tổng thống Trump đã thiết lập các kênh liên lạc “tôn trọng và mang tính xây dựng” kể từ đầu tháng 1. Dù không đề cập trực tiếp đến kế hoạch mở lại đại sứ quán Mỹ, bà Rodríguez khẳng định đang phối hợp với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio để xây dựng “một chương trình nghị sự hợp tác”, mở đường cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Việc Mỹ từng bước quay trở lại Caracas được giới quan sát đánh giá là tín hiệu cho thấy Washington đang tìm cách điều chỉnh chính sách đối với Venezuela, từ đối đầu và cô lập sang tiếp cận thận trọng hơn, trong bối cảnh những tính toán chiến lược mới về an ninh, năng lượng và ổn định khu vực Mỹ Latinh.

Thu Uyên

Nguồn: CNN, PBS.