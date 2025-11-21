Venezuela gia hạn 15 năm liên doanh dầu khí với Nga

Quốc hội Venezuela vừa phê duyệt gia hạn 15 năm các liên doanh giữa công ty dầu khí nhà nước PDVSA và đơn vị Petromost của tập đoàn dầu khí Roszarubezhneft, Liên bang Nga - vốn quản lý hai mỏ dầu Boqueron và Perija ở phía tây nước này. Thỏa thuận được thông qua trong một phiên họp phát sóng trực tiếp trên truyền hình, đánh dấu bước tiếp theo trong hợp tác năng lượng sâu rộng giữa Caracas và Moscow.

Quốc hội Venezuela phê duyệt gia hạn 15 năm các liên doanh giữa công ty dầu khí nhà nước PDVSA và đơn vị Petromost của tập đoàn Nga Roszarubezhneft. Ảnh: Reuters.

Theo các nghị sĩ, các liên doanh này sẽ tiếp tục vận hành đến năm 2041, với mục tiêu khai thác tổng cộng khoảng 91 triệu thùng dầu, tương đương 16.600 thùng mỗi ngày. Tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 616 triệu USD, nhằm duy trì sản xuất ổn định trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang biến động và chi phí khai thác tại nhiều khu vực đang tăng.

Petromost, đơn vị có trụ sở tại Moscow thuộc Roszarubezhneft - một tập đoàn nhà nước trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga được thành lập năm 2020. Sau khi thành lập, Petromost đã mua lại các tài sản của công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft tại Venezuela, trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai đơn vị của Rosneft vì giao dịch dầu mỏ Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc hội đàm ở thủ đô Moskva, tháng 5/2025 Ảnh : TRT World.

Việc gia hạn liên doanh diễn ra trong bối cảnh PDVSA vẫn chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ, hạn chế các dòng vốn đầu tư nước ngoài và các đối tác kinh doanh tiềm năng. Tuy nhiên, liên doanh với Nga giúp Venezuela duy trì nguồn vốn và kỹ thuật cần thiết để vận hành các mỏ dầu chiến lược, đồng thời tạo ra đòn bẩy ngoại giao quan trọng trong quan hệ Caracas–Moscow.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil và Moscow tiếp tục củng cố quan hệ năng lượng, trong khi Mỹ vẫn áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế các dòng dầu từ các đối tác Nam Mỹ. Roszarubezhneft và PDVSA cam kết đảm bảo sản lượng ổn định, góp phần vào nguồn cung dầu toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu năng lượng từ Mỹ và châu Á tiếp tục tăng.

Theo các nhà phân tích, quyết định này không chỉ giúp duy trì sản xuất dầu Venezuela mà còn là bước đi chiến lược của Nga nhằm mở rộng ảnh hưởng năng lượng tại Mỹ Latinh, củng cố các liên kết với các quốc gia đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, TRT World