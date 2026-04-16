Venezuela - EU đối thoại cấp cao, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez mới đây có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) tại thủ đô Caracas, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai bên.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Liên minh châu Âu và Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu tại thủ đô Caracas ngày 15/4. Ảnh: Anadolu.

Tham dự cuộc họp, phía EEAS có ông Pelayo Castro - Phó Vụ trưởng phụ trách khu vực châu Mỹ, bà María Antonia Calvo Puerta – Đại biện EU tại Venezuela và bà Adriana Vázquez -Trưởng Ban phụ trách Nam Mỹ. Về phía Venezuela, ngoài Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, còn có Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ Oliver Blanco.

Các nội dung trao đổi tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi như tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng. Đây được xem là nền tảng để hai bên xây dựng chương trình làm việc chung, hướng tới tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược có lợi ích chung.

Giới quan sát nhận định, việc nhấn mạnh các nguyên tắc này cho thấy nỗ lực của cả hai phía nhằm khôi phục lòng tin và vượt qua những khác biệt trước đây thông qua ngoại giao và đối thoại. Cuộc gặp cũng phản ánh mong muốn tái gắn kết giữa Venezuela và EU, mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế và năng lượng.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/4, chính quyền Mỹ đã chỉ định ông John Barrett đảm nhiệm vị trí Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, thay cho bà Laura Dogu, người giữ cương vị Trưởng phái bộ ngoại giao Mỹ tại Caracas từ tháng 1 năm nay.

Ông Barrett là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trước đó, ông từng công tác tại nhiều quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh như Panama, Peru và Brazil với kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế và quan hệ đối ngoại.

Việc bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas có những chuyển biến đáng chú ý sau khi hai bên nối lại hoạt động ngoại giao. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã mở cửa trở lại vào cuối tháng 3, sau nhiều năm đóng cửa kể từ năm 2019.

Ngọc Liên

Nguồn: Telesur/Xinhua