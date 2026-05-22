Vai trò của cấp ủy trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ

Trong những năm qua, chi bộ thôn Nghĩa Lập, xã Hoằng Châu luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương.

Lãnh đạo xã Hoằng Châu và thôn Nghĩa Lập thăm mô hình sản xuất của người dân.

Chi bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền thôn trong việc khuyến khích, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...

Hàng năm, chi bộ đã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế để làm cơ sở định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo từng đảng viên và Nhân dân thực hiện. Các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình và người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đã chuyển đổi được 30ha đất trồng lúa truyền thống sang trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, chuyển đổi hơn 5ha đất trồng cây hoa màu sang trồng dưa hấu, cà rốt cho thu nhập cao...

Bên cạnh tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chi bộ còn làm tốt công tác vận động người dân tham gia đóng góp, hiến đất mở đường thực hiện các dự án giao thông, XDNTM. Đến nay, chi bộ đã vận động các hộ dân hiến 250m2 đất ở, 500m2 đất nông nghiệp; các hộ dân tháo dỡ 200m tường rào, cổng; đóng góp 3,5 tỷ đồng làm 1,5km đường giao thông cùng hệ thống thoát nước thải trong thôn... Ngoài ra, chi bộ còn tổ chức vận động con em xa quê và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 200 triệu đồng để làm lại sân vận động, khu thể thao và lắp đặt các thiết bị vui chơi, giải trí cho người già và trẻ em tại nhà văn hóa thôn...

Ông Nguyễn Văn Khánh, Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Lập cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ luôn bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm để các đảng viên bàn bạc thống nhất và đưa vào nghị quyết của chi bộ. Đồng thời, chi bộ phân công cho từng đảng viên phụ trách từng nhóm gia đình để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt chúng tôi cũng tập trung đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, biểu dương những điểm mạnh cần phát huy và chỉ ra những hạn chế, tồn tại rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để. Nhờ đó thôn được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu vào tháng 4/2025".

Đảng bộ xã Hoằng Châu có 1.041 đảng viên đang sinh hoạt tại 59 tổ chức cơ sở đảng. Bám sát Kế hoạch số 296-KH/TU, ngày 10/9/2025 của Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ bằng việc lồng ghép đưa các nhiệm vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân vào nội dung sinh hoạt.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã còn yêu cầu các chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn những nội dung phù hợp, được Nhân dân quan tâm để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Cùng với việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy chi bộ, nhằm đánh giá sát đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Hoằng Châu cho biết: “Ban Xây dựng Đảng đang tham mưu cho Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc và thực hiện tốt quy chế, đưa việc sinh hoạt chi bộ vào nền nếp, thường xuyên. Đồng thời Đảng ủy cũng tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ bí thư và cấp ủy viên... Qua đó, hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhìn chung các chi bộ đã duy trì tốt sinh hoạt hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề; nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì đều đặn, bài bản, nghiêm túc theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt đi vào chiều sâu, bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, ngày càng được nâng cao”.

Bài và ảnh: Minh Khanh