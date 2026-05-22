Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

"Đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, đất và người xứ Thanh. Phát huy hiệu quả sức mạnh của ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới". Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo quý II năm 2026, diễn ra chiều 22/5.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Bám sát nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại (TTĐN) Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong quý II năm 2026, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã triển khai, quán triệt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền TTĐN, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh xã, phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, góp phần chuyển tải kịp thời thông tin về tình hình quốc tế, khu vực đến Nhân dân trong tỉnh. Thông tin về tỉnh đến cộng đồng người Thanh Hóa ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng tin, bài trên Báo điện tử Thanh Hóa, website, fanpage của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền đối ngoại về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người và những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tích cực thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế, tiếp đón, làm việc, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật, nhất là trên không gian mạng; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biển, đảo, biên giới trên đất liền; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân đã được chỉ ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Công tác TTĐN là bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác TTĐN và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, các kết luận quan trọng về công tác TTĐN.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đề ra các tiêu chí cụ thể, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình và phải theo mạch nguồn đời sống xã hội.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan cần được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả công tác TTĐN trong ngắn hạn, trung hạn và chiến lược, khả năng ứng phó nhanh trước các sự kiện phát sinh đột xuất, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, tránh tình trạng chồng chéo, phân tán.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh, ngoài các công cụ tuyên truyền truyền thống, phải kết hợp chuyển đổi số và không gian mạng để phủ sóng thông tin hiệu quả, trong đó cần thay đổi hình thức và biện pháp tuyên truyền, đồng thời phải có những thông tin truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, đất và người xứ Thanh. Phát huy hiệu quả sức mạnh của ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Tập trung tuyên truyền về chủ trương, lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trong nước, quốc tế phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh khu vực và thế giới; về giải quyết các tranh chấp chủ quyền, biên giới, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; trong công tác đảm bảo quyền con người, dân tộc, tôn giáo; phủ xanh thông tin tích cực, tham gia đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước.

Quốc Hương