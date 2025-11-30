Ukraine xúc tiến đàm phán với Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến sự

Ngày 29/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo một phái đoàn do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu đang trên đường tới Mỹ để tiếp tục các cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự với Nga. Ông Umerov được giao dẫn đầu đoàn đàm phán Ukraine sau khi Chánh văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak bất ngờ từ chức hôm 28/11, chỉ vài giờ sau khi bị cơ quan chống tham nhũng khám xét nơi ở.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: France 24

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Ông Rustem đã báo cáo và nhiệm vụ đã rõ ràng: nhanh chóng và thực chất xây dựng các bước cần thiết để kết thúc chiến tranh.” Zelensky nói: “Phía Mỹ đang thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng, và trong vài ngày tới, có thể hoàn thiện các bước để xác định cách thức đưa cuộc chiến tới một kết thúc đáng mong đợi.” Các cuộc đàm phán này sẽ dựa trên vòng thương lượng gần đây tại Geneva, Thụy Sĩ, nơi đại diện Mỹ, Ukraine và châu Âu đã làm việc để sửa đổi bản đề xuất 28 điểm ban đầu — một kế hoạch từng yêu cầu những nhượng bộ sâu rộng từ Kyiv, phù hợp với các yêu cầu tối đa của Moscow.

Theo một quan chức Mỹ xác nhận với Kyiv Independent, phái đoàn Ukraine sẽ gặp Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) tại Florida vào ngày 30/11.

Thành phần đoàn của Ukraine gồm Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz; người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov; Tổng Tham mưu trưởng Andrii Hnatov; Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Oleh Ivashchenko; Thứ trưởng Ngoại giao Sergiy Kyslytsya; Phó Thư ký NSDC Yevhen Ostryansky; Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Oleksandr Poklad.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: ABC Media

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: “Chúng tôi cho rằng chính quyền Mỹ đang tiếp cận tình hình hiện nay theo hướng hợp lý và đánh giá vấn đề Ukraine thực tế hơn so với các đồng minh châu Âu. Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì đối thoại với họ.” Bên cạnh đó, ông Ryabkov cũng nhấn mạnh Nga phản đối việc công khai thảo luận các chi tiết trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, vì điều này có thể gây tổn hại đến tiến trình hòa bình.

Lê Hà

Nguồn: Kyiv Independent, Tass.