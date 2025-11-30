Ukraine tấn công hai tàu chở dầu “hạm đội bóng tối” của Nga bằng máy bay không người lái

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công hai tàu chở dầu bị trừng phạt của Nga trên Biển Đen khi chúng di chuyển tới cảng Novorossiysk để bốc dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đây là bước đi mới nhằm tăng áp lực lên ngành dầu mỏ rộng lớn của Nga.

Một hình chụp từ video cho thấy khói bốc lên từ một tàu hàng đang cháy trên Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.

Hai tàu bị tấn công là Kairos và Virat, đang trên đường tới Novorossiysk, một trong những cảng dầu lớn của Nga trên Biển Đen. Video do quan chức Ukraine công bố cho thấy các máy bay không người lái lao về phía hai tàu chở dầu, gây ra các vụ nổ mạnh và hỏa hoạn. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, cả hai tàu đã hư hại nặng, gây tổn thất đáng kể cho vận chuyển dầu của Nga.

Khác với các cuộc tấn công trước nhằm vào nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái tầm xa, đây là cuộc tấn công trực tiếp bằng tàu hỏa lực tự hành, nhắm vào hạm đội tàu “bóng tối” – những tàu lâu đời, không được kiểm soát, giúp Nga xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh trừng phạt phương Tây. Chính phủ Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây có hành động mạnh mẽ hơn đối với hạm đội tàu này.

Một tàu chở dầu neo tại khu phức hợp dầu mỏ Sheskharis ở cảng Novorossiysk, Biển Đen, Nga, ngày 11/10/2022. Ảnh: AP, tư liệu.

Cùng ngày, Tập đoàn Dầu khí Caspian (CPC) – đơn vị xuất khẩu hơn 1% sản lượng dầu toàn cầu – thông báo đã tạm ngưng hoạt động sau khi một bến tàu ở cảng Biển Đen của Nga bị hư hại nặng do tấn công bằng máy bay không người lái. Kazakhstan, quốc gia xuất khẩu dầu qua CPC, lên án vụ việc là không thể chấp nhận.

Ankara bày tỏ quan ngại, cho rằng các vụ tấn công xảy ra trong Vùng Kinh tế Độc quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, gây rủi ro nghiêm trọng về an toàn và đang liên hệ các bên liên quan để ngăn chiến tranh lan rộng tại Biển Đen. Quan chức Ukraine không tiết lộ thời điểm chính xác các vụ tấn công, và phía Nga chưa đưa ra bình luận công khai.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.