Mỹ công bố kế hoạch “Hạm đội Vàng”, tăng cường sức mạnh hải quân

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một ý tưởng táo bạo về một hạm đội được gọi là “Hạm đội Vàng”, bao gồm nhiều tàu chiến lớn (tàu khu trục) được trang bị tên lửa tầm xa uy lực, trong đó có tên lửa siêu thanh và một số lượng lớn hơn nữa các tàu hộ tống nhỏ hơn (tàu chiến mặt nước).

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng kiến ​​“Hạm đội Vàng” tại Mar-a-Lago, Florida hôm 22 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố ngày 22/12, ông Trump nói: “Chúng sẽ mạnh hơn gấp 100 lần so với các thiết giáp hạm lớp Iowa mà Hải quân Mỹ đang sử dụng” và “Chưa từng có tiền lệ nào cho loại tàu chiến như vậy”. Ông nói thêm: “Mặc dù Mỹ đã đóng nhiều tàu chiến mới trong những năm qua, nhưng chúng thường nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều, và không phù hợp với vị thế hiện tại và tương lai của chúng ta – hòa bình thông qua sức mạnh.”

Hiện nay, lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, với trọng tải khoảng 9.500 tấn, nhưng ông Trump đánh giá những con tàu này thiếu tính cạnh tranh.

Tàu khu trục thế hệ tiếp theo được cho là được thiết kế để tăng trọng tải lên 30.000 tấn và tích hợp các loại vũ khí hiện đại như súng điện từ và laser năng lượng định hướng. Ông Trump cho hay: “Laser tinh vi nhất thế giới sẽ được trang bị trên các tàu chiến mà chúng ta đang đóng. Chúng cũng sẽ mang theo tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân hiện đang được phát triển.” Ông nhấn mạnh: “Những tàu chiến này cần thiết không phải trong 10-15 năm nữa, mà là ngay bây giờ.”

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tàu chiến mới sẽ là nòng cốt của chương trình “Hạm đội Vàng”. Ảnh: AFP.

Kế hoạch bao gồm việc nhanh chóng mở rộng từ hai tàu ban đầu lên mười tàu, với mục tiêu cuối cùng là 20-25 tàu. Một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng Hải quân có kế hoạch bắt đầu đấu thầu cạnh tranh với mục tiêu mua được thân tàu đầu tiên vào năm 2030. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), được Tổng thống Trump ký tuần trước, bao gồm 26 tỷ đô la cho việc đóng mới tàu chiến.

Trong bối cảnh các đánh giá cho rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ đang suy yếu, ông Trump nhấn mạnh sự hợp tác với “các công ty và các quốc gia đồng minh” để đẩy nhanh sản xuất tàu quân sự trong nước và hiện đại hóa các xưởng đóng tàu.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun