Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Miami: Các bên đưa ra đánh giá khác nhau

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine diễn ra tại Miami vào cuối tuần qua đã làm lộ rõ sự khác biệt trong cách đánh giá tiến trình đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine, dù tất cả đều thừa nhận đối thoại đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn.

Các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại Miami. Ảnh: AP.

Phát biểu ngày 22/12 phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng, Washington đã đạt được một “bước đột phá” sau các cuộc tham vấn với phía Nga, ông nhấn mạnh rằng những vấn đề cốt lõi nhất của tiến trình hòa bình lần đầu tiên được đưa ra thảo luận công khai và trực diện. Theo ông, trọng tâm tranh cãi vẫn xoay quanh vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là vùng Donetsk, cùng với các hồ sơ phức tạp khác như quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vấn đề nhân đạo và tái thiết hậu xung đột.

Tuy nhiên, Moskva tỏ ra thận trọng trước cách mô tả này, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không coi các cuộc đàm phán vừa qua là một “bước đột phá”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc giải quyết một cuộc xung đột phức tạp như Ukraine không thể được đánh giá thông qua những tuyên bố mang tính chính trị ngắn hạn, mà là một quá trình làm việc lâu dài.

Trước đó, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev chỉ xác nhận các cuộc trao đổi với phía Mỹ mang tính “xây dựng”, đồng thời cho biết ông sẽ báo cáo đầy đủ kết quả lên Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi trở về Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk: “các cuộc đàm phán đang rất gần một kết quả thực chất”, dù thừa nhận chưa đáp ứng mọi kỳ vọng của Kiev. Ảnh: PAP.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra lạc quan hơn, song vẫn giữ giọng điệu dè dặt. Ông cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ và các đối tác châu Âu đang “rất gần một kết quả thực chất”, dựa trên kế hoạch 20 điểm do phía Mỹ đề xuất, dù thừa nhận văn kiện này chưa đáp ứng đầy đủ mọi kỳ vọng của Ukraine.

Theo ông Zelensky, các bên vẫn còn bất đồng về bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine cũng như những điều kiện then chốt để ngăn nguy cơ xung đột tái diễn. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì sức ép nhằm buộc Nga thể hiện thiện chí thực chất trên bàn đàm phán.

Nhìn tổng thể, các cuộc tiếp xúc tại Miami cho thấy đối thoại đang được nối lại một cách nghiêm túc, song khoảng cách giữa tuyên bố chính trị và khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình cụ thể vẫn còn đáng kể.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, RT