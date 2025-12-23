Israel cảnh báo về một "phản ứng mạnh mẽ" đối với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa đưa ra cảnh báo Iran rằng, bất kỳ động thái thù địch nào cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ, trong bối cảnh có thông tin từ Tehran cho biết các cuộc tập trận tên lửa đang diễn ra ở một số thành phố.

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran: “Bất kỳ hành động nào chống lại Israel sẽ vấp phải sự đáp trả rất nghiêm khắc”. Ảnh: Reuters.

Ông Netanyahu nói: “Chúng tôi biết rằng Iran đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp chuẩn bị cần thiết. Tôi muốn nói rõ với Tehran rằng bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng rất mạnh mẽ, rất nghiêm khắc.”

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh, truyền thông Iran ngày 22/12 đưa tin về các cuộc tập trận tên lửa mà các quan chức nước này mô tả là một cuộc phô trương sức mạnh phòng thủ. Hãng thông tấn Fars News, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn lời các quan sát thực địa và báo cáo công khai cho biết, các cuộc tập trận đã được ghi nhận ở Tehran, Isfahan, Mashhad, Khorramabad và Mahabad. Đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố các video mà sau đó họ phủ nhận là tên lửa.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông dự định sẽ thảo luận về các hoạt động hạt nhân của Iran và các mối đe dọa khu vực rộng lớn hơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm sắp tới tới Mỹ vào ngày 29/12, đồng thời nói thêm rằng “kỳ vọng cơ bản” của cả hai nước đối với Tehran vẫn không thay đổi.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết: “Khả năng phòng thủ của Iran hoàn toàn không phải là vấn đề có thể bàn luận”, đồng thời nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran mang tính chất phòng thủ.

Trong khi đó, trang Axios ngày 22/12 đưa tin, Israel đã cảnh báo Mỹ rằng các cuộc tập trận tên lửa của Iran có thể được sử dụng như một vỏ bọc cho việc chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ phản hồi rằng Washington hiện không thấy dấu hiệu nào về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran.

Một tên lửa được phóng từ một tàu chiến của Iran trong cuộc tập trận quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Yonhap.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Israel đã tập trung các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran. Kết quả là, kho tên lửa của Iran đã giảm một nửa, từ 3.000 xuống còn 1.500, và số bệ phóng giảm từ 400 xuống còn 200. Tuy nhiên, Iran gần đây đã nhanh chóng khôi phục các cơ sở sản xuất tên lửa và củng cổ lại lực lượng của mình. Các cơ quan tình báo Israel lo ngại rằng nếu không được kiểm soát, Iran có thể sở hữu khả năng sản xuất 3.000 tên lửa mỗi năm.

Thúy Hà

Nguồn: Iran International