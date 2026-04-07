Ukraine phát triển hệ thống phòng không giá rẻ

Firepoint, nhà sản xuất vũ khí của Ukraine nổi tiếng với tên lửa hành trình Flamingo, đang phối hợp với các công ty châu Âu phát triển hệ thống phòng không giá rẻ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Đây là nỗ lực chuyển hóa kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường thành các giải pháp phòng thủ hiệu quả, giảm phụ thuộc vào hệ thống Patriot của Mỹ và mở ra hướng đi mới trong công nghệ phòng thủ chi phí thấp.

Các bộ phận thiết bị bay không người lái tầm xa được lưu trữ trong xưởng của công ty FirePoint – đơn vị sản xuất dòng UAV tấn công tầm sâu FP-1 và FP-2, ngày 29/1/2026. Ảnh: Getty Images.

Hiện Ukraine và nhiều nước đồng minh phương Tây phụ thuộc nặng vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa Patriot khan hiếm do triển khai rộng rãi tại vùng Vịnh, trong khi mỗi quả tên lửa cần hai đến ba quả để hạ một mục tiêu. Ông Dennis Chhatilleman, đồng sáng lập và trưởng bộ phận thiết kế Firepoint, cho biết: “Nếu có thể giảm chi phí đánh chặn xuống dưới 1 triệu USD mỗi quả, đó sẽ là bước đột phá trong phòng thủ tên lửa.”

Các chuyên gia từ Đại học Quốc phòng Na Uy nhận định tiến độ triển khai hệ thống mới của Ukraine là tham vọng, nhưng nhu cầu từ các chính phủ trên thế giới là rất lớn, ngay cả khi hiệu quả chưa thể bằng Patriot.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ được triển khai trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ–Israel . Ảnh: AFP.

Firepoint được thành lập sau cuộc xung đột Nga – Ukraina năm 2022 và hiện là nhà sản xuất drone tấn công tầm xa lớn nhất Ukraine. Tên lửa hành trình FP5, còn gọi là Flamingo, từng đánh trúng các cơ sở quân sự và nhà máy vũ khí của Nga, trong đó có nhà máy tên lửa đạn đạo gần 1.400 km bên trong lãnh thổ Nga. Công ty cũng đang hoàn thiện hai tên lửa đạn đạo siêu thanh, một trong số đó có khả năng vươn tới Moscow.

Trong lĩnh vực drone tấn công tầm xa, Firepoint sản xuất hàng trăm chiếc mỗi ngày với chi phí khoảng 57.750 USD/chiếc. Công ty đang chờ phê duyệt để xuất khẩu sang một số nước vùng Vịnh đã bày tỏ quan tâm, đồng thời xem xét đầu tư từ một doanh nghiệp UAE để mở rộng cơ hội kinh doanh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các drone đánh chặn cùng chuyên môn quân sự của Ukraine đang hỗ trợ hiệu quả cho các quốc gia vùng Vịnh trong phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Iran. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm chiến trường của Ukraine đang được ứng dụng để phát triển công nghệ phòng thủ hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tế và ngân sách của các quốc gia đồng minh.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters