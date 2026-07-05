Ukraine lần đầu công khai các hệ thống phòng thủ bờ biển bí mật

Ukraine vừa tạo bước ngoặt chiến lược tại mặt trận phía Nam khi lần đầu công khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon sau nhiều năm giữ kín cấu hình triển khai kể từ khi tiếp nhận từ Mỹ và Đan Mạch.

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Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát tỉnh Odessa. Ảnh: Defence-blog.

Trong chuyến thị sát tỉnh Odessa nhân Ngày Hải quân Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã nghe Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine báo cáo về năng lực tác chiến của lực lượng hải quân. Nhân dip này, Ukraine lần đầu công khai bốn hệ thống tên lửa chống hạm triển khai trên bờ, gồm Neptune do nước này phát triển, Harpoon, Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy và RBS-15 của Thụy Điển, cùng các hệ thống không người lái và ngư lôi.

Việc đồng thời công khai các hệ thống này không chỉ phản ánh năng lực phòng thủ hiện có của Ukraine mà còn hé lộ những khí tài vốn được giữ kín trong nhiều năm qua.

Harpoon từng được sử dụng trong thực chiến từ năm 2022 nhưng Ukraine chưa từng công khai hình ảnh bệ phóng. Theo một số quan chức Mỹ, hệ thống này được cho là đã góp mặt trong một số chiến dịch trên Biển Đen, trong đó có các hoạt động nhằm vào tàu chiến Nga. Trong nhiều năm, Ukraine chỉ công bố những hình ảnh đã được xử lý hoặc không thể hiện đầy đủ cấu hình triển khai của hệ thống.

Bên cạnh Harpoon, Ukraine tiếp tục giới thiệu Neptune, loại tên lửa chống hạm do nước này tự phát triển và hiện vẫn được xem là vũ khí chủ lực bảo vệ bờ biển. Được phát triển từ nền tảng tên lửa Kh-35 thời Liên Xô, Neptune đã được nâng cấp đáng kể về tầm bắn, hệ thống điện tử và khả năng dẫn đường. Phiên bản chống hạm mang đầu đạn khoảng 150 kg với tầm bắn gần 300 km.

Trong khi đó, biến thể Long Neptune được Ukraine công bố vào cuối năm 2025 có tầm bắn được giới thiệu khoảng 1.000 km, mở rộng phạm vi tác chiến so với phiên bản trước.

Hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon do Mỹ cung cấp. Ảnh: Defence-blog.

Một điểm đáng chú ý khác là Ukraine cũng lần đầu xác nhận đang sở hữu tên lửa Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy, sau nhiều đồn đoán về khả năng Kiev tiếp nhận loại vũ khí này. Trong khi đó, tên lửa RBS-15 của Thụy Điển đã được Ukraine được sử dụng trong một số hoạt động tác chiến trên Biển Đen.

Theo một số chuyên gia quân sự, việc Ukraine đồng thời giới thiệu bốn hệ thống cho thấy nước này đang từng bước tăng cường năng lực phòng thủ ven biển. Động thái này được cho là có thể ảnh hưởng đến cách thức triển khai hoạt động của các lực lượng hải quân tại khu vực Biển Đen.

Thanh Giang

Nguồn: RBC-Ukraine, Defence-blog, Interfax Ukraine.