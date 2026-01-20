Tổng thống Ukraine Zelensky công bố hệ thống phòng không mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết quân đội nước này đang triển khai một phương thức phòng không mới, trong đó sử dụng các nhóm tác chiến cơ động nhỏ kết hợp máy bay không người lái đánh chặn, nhằm tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng không quốc gia trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị các đợt tấn công quy mô lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CCTV

Phát biểu trong thông điệp video tối ngày 19/1, ông Zelensky nhấn mạnh Không quân Ukraine sẽ áp dụng “cách tiếp cận hoàn toàn mới” đối với phòng không tầm ngắn, tập trung vào các tổ hợp cơ động, drone đánh chặn và những khí tài có khả năng phản ứng nhanh. Theo ông, đây sẽ là bước chuyển đổi căn bản nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ hạ tầng trọng yếu và dân thường.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vẫn đang chịu tác động nặng nề từ loạt cuộc không kích của Nga hồi đầu tháng, khiến hệ thống điện và sưởi ấm tại hàng nghìn khu chung cư, đặc biệt ở thủ đô Kyiv, bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Pavlo Yelizarov làm Phó Tư lệnh Không quân trực tiếp giám sát và phát triển mô hình phòng không mới Ảnh: CCTV

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã bổ nhiệm ông Pavlo Yelizarov làm Phó Tư lệnh Không quân, chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát và phát triển mô hình phòng không mới. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của máy bay không người lái đánh chặn – giải pháp được Kiev coi là hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong việc đối phó với các cuộc tập kích của Nga.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine cần “hết sức cảnh giác” trước nguy cơ Nga tiến hành một đợt tấn công mới. Theo ông, Moscow đã hoàn tất khâu chuẩn bị và đang chờ thời điểm thích hợp để triển khai một cuộc tập kích quy mô lớn.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Reuters

Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cuối tuần qua cho biết tình báo nước này ghi nhận Nga đang tiến hành trinh sát các mục tiêu cụ thể, đặc biệt là các trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân – những cơ sở được xem là tối quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài các biện pháp quân sự, Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã chỉ đạo Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong tuần này đưa ra quyết định nhằm xử lý những khó khăn phát sinh sau các đợt không kích gần đây, bao gồm việc chi trả tiền thưởng cho hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ và kỹ thuật đang tham gia khôi phục hệ thống điện và sưởi ấm trên toàn quốc.

Vân Bình

