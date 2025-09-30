Ukraine kêu gọi gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột trong năm nay

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 29-9 tuyên bố, Kiev muốn cuộc xung đột với Nga kết thúc ngay trong năm nay và kêu gọi phương Tây gia tăng sức ép để buộc Moscow thay đổi lập trường.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga kêu gọi chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay (Nguồn ảnh: AP)

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, ông Sibiga khẳng định: “Sự kiên cường của Ukraine không có nghĩa là cuộc chiến sẽ kéo dài vô tận. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh trong năm nay.”

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine kêu gọi các nước phương Tây gia tăng sức ép, biến việc Nga tiếp tục chiến sự thành mối đe dọa trực tiếp đối với Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời đề nghị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Ông cũng nhắc lại yêu cầu Moscow tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Putin, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Về phía Nga, giới chức nước này luôn khẳng định sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky nếu quá trình chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc và có triển vọng mang lại kết quả. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ khả năng ngừng bắn đơn thuần, cho rằng điều đó sẽ chỉ tạo cơ hội để Kiev tái tập hợp lực lượng và nối lại chiến sự sau đó. Nga nhiều lần nhấn mạnh con đường ngoại giao là giải pháp ưu tiên để đạt được các mục tiêu an ninh của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York (Nguồn ảnh: Getty Images)

Ngoại trưởng Ukraine Sibiga cho biết, kỳ vọng của Kiev gia tăng nhờ “những tín hiệu tích cực” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với ông Zelensky tại New York đầu tháng này. Khác với những phát biểu trước đây, ông Trump tuyên bố rằng với nguồn tài chính từ châu Âu, quân đội Ukraine có thể đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky coi đây là cam kết tiếp tục hỗ trợ từ Washington, song một số ý kiến cho rằng ông Trump đang chuyển gánh nặng sang các đồng minh NATO châu Âu nhằm tránh bị quy trách nhiệm nếu Ukraine thất bại. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, phản hồi rằng: “Ông Trump từng hứa sẽ chấm dứt đổ máu. Điều đó không thể đặt hoàn toàn lên vai chúng tôi.”

Bích Hồng (Nguồn: RT)