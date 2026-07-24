Ukraine công bố kế hoạch tự sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/7 cho biết Ukraine sẽ hợp tác với tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon để đồng sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, trong bối cảnh Kiev tiếp tục tìm cách tăng cường năng lực phòng không và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Boston Globe.

Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết đã tiếp ông Joseph DeAntona, Phó Chủ tịch Raytheon, cùng đoàn đại biểu của tập đoàn. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Raytheon bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Ukraine lên một tầm cao mới, trong đó hai bên sẽ phối hợp sản xuất tên lửa đánh chặn sử dụng cho hệ thống phòng không Patriot.

Ông Zelensky đánh giá đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine, đồng thời góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước thông qua hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng quốc tế. Tổng thống Ukraine cũng cho biết nội dung hợp tác này đã được ông trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Ankara trước đó. Theo ông Zelensky, các bên hiện đang thúc đẩy những bước chuẩn bị cần thiết để triển khai kế hoạch.

Hệ thống Patriot là một trong những tổ hợp phòng không tầm xa chủ lực do Mỹ phát triển, có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo. Thông tin về kế hoạch hợp tác giữa Ukraine và Raytheon được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước và bảo đảm nguồn cung trang bị cho nhu cầu quốc phòng.

Ukraine công bố kế hoạch tự sản xuất tên lửa Patriot. Ảnh: Getty Images.

Trước đó cùng ngày, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò “mang tính xây dựng” nhằm hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nếu xuất hiện cơ hội thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột mà ông mô tả là “vô nghĩa”.

Trong khi đó trên thực địa, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu hậu cần bên trong lãnh thổ Nga, trong khi Moskva duy trì các đợt không kích nhằm vào hạ tầng và cơ sở quân sự của Ukraine.

Lê Hà.