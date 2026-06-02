Ukraine có thể tấn công tuyến hậu cần của Nga trên các vùng lãnh thổ bị kiểm soát

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết lực lượng nước này hiện có khả năng tấn công các tuyến hậu cần quân sự của Nga trên gần như toàn bộ các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại căn cứ không quân F16 ở thành phố Uppsala, Thụy Điển, ngày 28/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 1/6, ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống tiếp vận của Nga, thể hiện qua tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Crimea và một số khu vực khác do Nga kiểm soát.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, những tác động này là kết quả của các cuộc tấn công nhằm vào tuyến cung ứng, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu hậu cần trọng yếu của Nga. Ông cho biết nhiều nhà máy lọc dầu của Nga đã phải tạm ngừng hoặc thu hẹp hoạt động sau các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái.

Ông Zelensky cũng khẳng định hiện gần như không còn tuyến đường tiếp vận nào an toàn cho lực lượng Nga tại miền Nam và miền Đông Ukraine, đồng thời cho biết kế hoạch triển khai các đòn tấn công tầm xa của Kyiv đang được thực hiện từng bước.

Các công nhân ngành điện đang sửa chữa một cơ sở năng lượng bị hư hại do pháo kích của Nga tại thành phố Kharkiv, Đông Bắc Ukraine, ngày 10/4/2024. Ảnh: Getty Images.

Đề cập đến lĩnh vực năng lượng, Tổng thống Zelensky cho biết từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 15 nhà máy lọc dầu của Nga. Theo ông, các đòn tập kích này đã gây áp lực lên thị trường nhiên liệu nội địa của Nga, buộc Moscow phải áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu hàng không và đang xem xét hạn chế xuất khẩu dầu diesel.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đến nay gần 40% công suất lọc dầu sơ cấp của Nga đã bị gián đoạn hoạt động.

Trước đó, ông Zelensky từng nhận định các cuộc tấn công của Ukraine đã làm giảm khoảng 10% năng lực lọc dầu của Nga, song con số này có thể đã gia tăng khi nhiều cơ sở tiếp tục bị tập kích.

Thanh Hằng