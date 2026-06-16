Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa: Sẽ hình sự hóa mạnh mẽ các cơ sở kinh doanh vàng trốn thuế có tổ chức

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh vàng, tránh thất thu thuế và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, chiều 16/6, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng và hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế năm 2026.

Đại diện phòng Quản lý doanh nghiệp số 2, Thuế tỉnh Thanh Hóa phổ biến chính sách chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Tại hội nghị, trên 300 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh đã được đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa và ngành chức năng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Trong đó, tập trung vào các chính sách chuyên ngành trong lĩnh vực, điều kiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; điều kiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức và vàng miếng; những điểm mới căn bản, thay đổi cơ chế quản lý vàng; điều chỉnh cơ chế hạn mức sản xuất và xuất nhập khẩu vàng.

Toàn cảnh hội nghị.

Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng chuyển tải thông tin và lưu ý những nội dung quan trọng liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân; các quy định về hóa đơn, chứng từ; nghĩa vụ thuế và hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng; hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh đã nêu những vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tài khoản thanh toán, hóa đơn chứng từ; thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế; các khoản chi phí để được trừ khi tính thuế TNDN; các khoản nghĩa vụ áp dụng hóa đơn điện tử đối với ngành vàng bạc, đá quý.

Những vướng mắc của doanh nghiệp đã được Thuế tỉnh Thanh Hóa trao đổi, giải đáp cụ thể.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng nghe giải đáp vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh: Doanh nghiệp cần “minh bạch sổ sách - vững vàng pháp lý”, thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Ngành Thuế yêu cầu người nộp thuế cung cấp số tài khoản giao dịch qua ngân hàng và có bản cam kết gửi cơ quan thuế cam kết về tính chính xác, trung thực trong việc kê khai và chấp hành chính sách pháp luật thuế.

Với doanh nghiệp cố tinh vi phạm sẽ kiên quyết áp dụng các chế tài tư pháp; hình sự hóa mạnh mẽ đối với các hành vi trốn thuế có tổ chức.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với công chức thuế cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách pháp luật thuế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng hóa đơn. Tập trung nhận diện rủi ro, đưa vào thực hiện kiểm tra thuế theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm.

Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường phối hợp liên ngành, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu nhằm chủ động phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trốn thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững.

Hồng Ngọc