Israel tước quyền quy hoạch của Palestine tại Hebron

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 17/6 thông báo hủy bỏ thẩm quyền quy hoạch và cấp phép xây dựng của chính quyền thành phố Hebron (Palestine) tại một số khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời chuyển các quyền này sang cơ quan chức năng của Israel. Phía Palestine cho rằng động thái này vi phạm các thỏa thuận đã ký kết cũng như luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tại lễ khánh thành khu định cư Doreen ở khu vực Núi Hebron. Ảnh: Turkiyetoday

Thông báo được ông Smotrich đưa ra tại lễ khánh thành khu định cư Doreen ở khu vực Núi Hebron. Theo ông, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa về quản lý quy hoạch mà còn là “một bước đi thể hiện chủ quyền và năng lực quản trị trên thực tế”.

Theo quyết định mới, quyền quản lý công tác quy hoạch và xây dựng tại Hebron, bao gồm khu vực có các địa điểm tôn giáo quan trọng, sẽ được chuyển từ chính quyền thành phố Hebron sang các cơ quan của Israel. Động thái này cũng chấm dứt cơ chế được thiết lập theo Nghị định thư Hebron năm 1997, một văn kiện được ký trong khuôn khổ các Hiệp định Oslo.

Ông Smotrich cho biết Hội đồng Quy hoạch Tối cao phụ trách khu vực Judea và Samaria – tên gọi mà Israel sử dụng đối với Bờ Tây – đã thông qua quyết định trên. Theo truyền thông Israel, đây là bước triển khai một kế hoạch đã được Nội các An ninh Israel phê chuẩn trước đó theo đề xuất của ông Smotrich.

Hình ảnh chụp ngày 16 tháng 6 năm 2026 cho thấy ngọn tháp của Thánh đường Hồi giáo Ibrahimi, được người Do Thái gọi là Hang động của các Tổ phụ, nằm trong khu vực H2 do Israel kiểm soát thuộc thành phố Hebron ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh AFP

Hebron là thành phố lớn nhất ở Bờ Tây, vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát từ năm 1967. Theo Nghị định thư Hebron ký năm 1997, thành phố được chia thành hai khu vực: H1 do Chính quyền Palestine quản lý và H2 do Israel phụ trách về an ninh.

Quân đội Israel phong tỏa lối vào khu vực Thành phố Cổ bằng các rào chắn, hạn chế sự di chuyển của người Palestine vào ngày thứ hai của lễ Eid al-Adha ở Hebron, Bờ Tây, Palestine, ngày 28 tháng 5 năm 2026. Ảnh AA

Mặc dù H2 nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel, chính quyền thành phố Hebron trước đây vẫn duy trì một số thẩm quyền dân sự, trong đó có việc phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Quyết định mới của Israel đồng nghĩa với việc các quyền hạn này sẽ không còn thuộc phía Palestine.

Trong khi đó, giới chức Palestine chỉ trích quyết định trên, cho rằng đây là hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng tại Bờ Tây, đi ngược lại các thỏa thuận song phương đã ký kết và có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Vân Bình