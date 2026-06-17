Đại diện cấp cao EU: NATO vẫn là “nền tảng” của phòng thủ tập thể

Ngày 16/6, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas khẳng định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là “nền tảng” của cơ chế phòng thủ tập thể của các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh EU cần tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas. Ảnh: EP.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu về các vụ máy bay không người lái bị cho là xâm nhập không phận Romania, các nước Baltic và Phần Lan, bà Kallas cho rằng, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều hình thức đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, chiến dịch thông tin sai lệch, hoạt động phá hoại và các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Theo bà, các hành động này nhằm làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine và thử thách quyết tâm của châu Âu. Vì vậy, EU cần tăng cường khả năng ứng phó với các hành động khiêu khích nhằm vào lãnh thổ của khối, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp chống các mối đe dọa hỗn hợp, nâng cao năng lực giám sát tình hình, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và nhanh chóng xác định nguồn gốc các hành động thù địch.

Bà Kallas cũng kêu gọi đầu tư vào các hệ thống phòng không có chi phí hợp lý, cho rằng việc sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá khoảng 1 triệu euro để đối phó với máy bay không người lái chỉ có giá vài nghìn euro là không bền vững.

Liên minh châu âu EU tăng cường năng lực quốc phòng. Ảnh: AP.

Đề cập đến các nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của EU, bà cho biết, các sáng kiến hợp tác phát triển năng lực máy bay không người lái do Latvia, Croatia và Hà Lan dẫn đầu đang mang lại kết quả tích cực, trong đó kinh nghiệm thực tế từ Ukraine đóng vai trò quan trọng. Bà cũng hoan nghênh việc các nước thành viên gia tăng chi tiêu quốc phòng và triển khai kế hoạch hành động của EU về chống máy bay không người lái, song nhấn mạnh “vẫn cần làm nhiều hơn nữa”.

Trong bối cảnh NATO chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới, bà Kallas khẳng định NATO tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phòng thủ tập thể và dẫn dắt các hoạt động quân sự của liên minh, trong khi các sáng kiến của EU tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố năng lực phòng thủ, đặc biệt tại sườn phía Đông.

Đại diện cấp cao EU đồng thời nhấn mạnh EU và NATO cần phối hợp chặt chẽ hơn trong ứng phó các sự cố an ninh, tăng cường năng lực răn đe và đối phó với các chiến dịch thông tin thù địch thông qua truyền thông chiến lược.

Thu Uyên