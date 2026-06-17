Nghị viện châu Âu bác đề xuất cắt giảm ngân sách dài hạn của các nước thành viên

Nghị viện châu Âu ngày 16/6 đã bác bỏ dự thảo đầu tiên về Khung tài chính đa niên (MFF) của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034 do các nước thành viên đề xuất, cho rằng kế hoạch này chưa đáp ứng yêu cầu và việc cắt giảm ngân sách sẽ làm suy yếu các ưu tiên chiến lược của khối.

Nghị viện châu Âu ngày 16/6 đã bác bỏ dự thảo đầu tiên về Khung tài chính đa niên (MFF) của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034 do các nước thành viên đề xuất. Ảnh: Euronews

Phát biểu tại cuộc họp báo, hai nghị sĩ Carla Tavares và Siegfried Mureșan cho biết Nghị viện châu Âu phản đối việc cắt giảm 32,8 tỷ euro trong dự thảo do Síp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, trình bày tuần trước.

Theo ông Mureșan, Nghị viện châu Âu kiên quyết phản đối việc tiếp tục cắt giảm nguồn tài chính dành cho nông nghiệp và chính sách gắn kết khu vực xuống thấp hơn cả mức mà Ủy ban châu Âu từng đề xuất. Ông cho rằng kế hoạch ngân sách trị giá khoảng 2.000 tỷ euro do Ủy ban châu Âu công bố vào tháng 7/2025 vốn đã bị đánh giá là chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của EU.

Đề xuất cắt giảm ngân sách được xem là giải pháp dung hòa giữa nhóm quốc gia muốn giảm mạnh chi tiêu và nhóm mong muốn tăng ngân sách cho nông nghiệp cũng như các quỹ phát triển khu vực.

Hai nghị sĩ Carla Tavares và Siegfried Mureșan cho biết Nghị viện châu Âu phản đối việc cắt giảm 32,8 tỷ euro trong dự thảo do Síp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, trình bày tuần trước. Ảnh: Euronews

Trong khi đó, Nghị viện châu Âu đề xuất tăng tổng ngân sách thêm 10%, đồng thời kiến nghị không tính các khoản hoàn trả của chương trình Next Generation EU – cơ chế vay chung được thông qua năm 2020 nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 – vào tổng chi ngân sách của khối.

Nghị sĩ Carla Tavares cũng cho rằng dự thảo hiện nay thiếu tham vọng khi chưa đưa ra bước tiến đối với các nguồn thu riêng của EU. Theo bà, việc cắt giảm chi tiêu nhưng không bổ sung các nguồn thu mới sẽ gây khó khăn cho mục tiêu xây dựng một ngân sách đủ mạnh để đáp ứng các ưu tiên trong giai đoạn tới.

Theo dự thảo do Síp trình bày, các nội dung liên quan đến cơ chế điều chỉnh ngân sách, hệ thống nguồn thu riêng của EU và nguyên tắc gắn việc phân bổ ngân sách với việc tuân thủ các quy định của EU vẫn được giữ nguyên.

Tiến trình đàm phán ngân sách dài hạn của EU được khởi động từ tháng 7/2025, khi Ủy ban châu Âu công bố đề xuất ngân sách khoảng 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034. Đề xuất tập trung vào ba ưu tiên chính gồm Quỹ Năng lực cạnh tranh, chương trình Global Europe và Quỹ Horizon, đồng thời cải tổ cơ chế phân bổ ngân sách cho nông nghiệp, phát triển khu vực và thủy sản thông qua các kế hoạch đối tác quốc gia và khu vực phù hợp với từng nước thành viên.

Dự thảo do Síp đưa ra sẽ là cơ sở để lãnh đạo các nước thành viên EU thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels trong hai ngày 18-19/6. Do ngân sách dài hạn cần được cả Hội đồng Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, khác biệt quan điểm giữa hai bên đang làm gia tăng sức ép nhằm đạt được thỏa thuận trước cuối năm 2026.

Vân Bình